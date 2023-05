Previsioni Meteo Aeronautica Militare: anche oggi piogge e temporali in diverse zone

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 28 e 29 maggio, evidenziando condizioni instabili sull’Italia.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 28 maggio 2023

Al Nord, su Emilia Romagna e coste adriatiche sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti in area appenninica nel corso del pomeriggio associati a brevi temporali. Altrove cielo irregolarmente nuvoloso su tutti i settori con nubi più compatte sui settori alpini, prealpini e pianura padana occidentale con associati rovesci e temporali, alternati ad ampie schiarite.

Al Centro e Sardegna, sereno o poco nuvoloso, ma con intensificazione della nuvolosità nel pomeriggio nelle aree interne e appenniniche con rovesci o temporali; dalla serata ampie schiarite.

Al Sud e Sicilia, sereno o poco nuvoloso, ma con sviluppo di nubi nel pomeriggio nelle aree interne e appenniniche, associate a rovesci o temporali, in esaurimento serale.

Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo altrove.

Venti in generale deboli dai quadranti nord-orientali, con rinforzi nelle aree temporalesche; a regime di brezza lungo le coste e le zone montuose.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il basso Adriatico e lo Ionio; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

Il bollettino per domani 29 maggio 2023

Al Nord, piogge e locali temporali notturni su pianura piemontese, Ovest Lombardia ed in forma più isolata anche sul ponente ligure, in successivo assorbimento; cielo stellato o poco nuvoloso altrove salvo addensamenti innocui sui restanti rilievi lombardi. Seguirà una nuova intensificazione delle nubi a ridosso di Alpi e Prealpi con deboli rovesci sparsi e locali temporali diurni, in sconfinamento pomeridiano anche verso le aree pianeggianti centroccidentali, mentre il cielo si manterrà sereno o velato sul resto del settentrione; dalla sera, generale esaurimento delle piogge con nubi relegate alla sola catena alpina e cielo stellato altrove.

Al Centro e Sardegna, nubi in rapido aumento sulle regioni tirreniche peninsulari, Umbria, rilievi di Marche ed Abruzzo con rovesci e locali temporali dapprima su Lazio ed appennino abruzzese, e poi, nel pomeriggio, anche su gran parte della Toscana, nonché su Umbria e appennino marchigiano; tempo invece più asciutto e soleggiato lungo le coste adriatiche. In serata comunque è atteso un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, salvo persistenze della copertura nuvolosa nell’entroterra dell’Abruzzo. Sulla Sardegna cielo molto nuvoloso con piogge e locali temporali in assorbimento dalla sera con aperture più decise a Nord dell’isola.

Al Sud e Sicilia, anche al meridione ritroveremo una veloce intensificazione della copertura sulle regioni tirreniche, nonché sulle aree appenniniche molisane e pugliesi con piogge e locali temporali che si esauriranno all’imbrunire e lasceranno spazio a estesi rasserenamenti.

Temperature minime senza variazioni di rilievo su tutto il Paese; massime in aumento sulle aree dolomitiche e dell’Appennino pugliese; in diminuzione su rilievi lombardi, Sardegna, Lazio, Calabria ionica e zone interne della Sicilia; stazionarie sul resto d’Italia.

Venti deboli variabili con prevalenza del regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio; tendenti dalla sera a disporsi dai quadranti settentrionali su Liguria ed aree costiere nord adriatiche.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi Mar Ligure, Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia; poco mossi o quasi calmi gli altri mari, salvo moto ondoso un po’ più accentuato fino al tardo mattino al largo dell’Adriatico centromeridionale e dello Ionio.