Previsioni Meteo Aeronautica Militare: settimana al via con pioggia e temporali

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 29 e 30 maggio, evidenziando condizioni instabili con rischio rovesci e temporali.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 29 maggio 2023

Al Nord, nuvoloso con piogge e locali temporali su pianura piemontese, Ovest Lombardia ed in forma più isolata anche sul ponente ligure, in temporanea attenuazione in tarda mattinata; cielo poco nuvoloso sulle restanti zone; seguirà nel corso della giornata una nuova intensificazione delle nubi a ridosso di Alpi e Prealpi con deboli rovesci sparsi e locali temporali diurni, in sconfinamento pomeridiano anche verso le aree pianeggianti centroccidentali, mentre il cielo si manterrà sereno o velato sul resto del settentrione; dalla sera generale esaurimento delle piogge con nubi residue sui settori alpini.

Al Centro e Sardegna, nubi in aumento dal tardo mattino su regioni tirreniche peninsulari, Umbria, rilievi di Marche ed Abruzzo con rovesci e locali temporali dapprima su appennino abruzzese e laziale e poi, nel pomeriggio, sulle restanti zone; cielo più soleggiato lungo le coste adriatiche. In serata è atteso un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, salvo persistenze della copertura nuvolosa nell’entroterra dell’Abruzzo. Sulla Sardegna cielo molto nuvoloso con piogge e locali temporali in miglioramento dalla sera con aperture più decise a Nord dell’Isola.

Al Sud e Sicilia, rapida intensificazione della copertura nuvolosa durante la giornata sulle regioni tirreniche e sulle aree appenniniche molisane e pugliesi con piogge e locali temporali nel pomeriggio che si esauriranno in serata lasciando spazio a estesi rasserenamenti; sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone.

Temperature minime in diminuzione sul Nord-Ovest e regioni alpine, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in diminuzione sulla Sardegna e stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli variabili con prevalenza del regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio; tendenti dalla sera a disporsi dai quadranti settentrionali su Liguria ed aree costiere Nord adriatiche.

Per quanto riguarda i mari, da poco mossi a mossi Mar Ligure, Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia; poco mossi o quasi calmi gli altri mari, salvo moto ondoso un po’ più accentuato fino al tardo mattino al largo dell’Adriatico centromeridionale e dello Ionio.

Il bollettino per domani 30 maggio 2023

Al Nord, nubi cumuliformi sparse su Alpi e Prealpi, con rovesci o temporali, in generale deboli ed in attenuazione dal tardo pomeriggio; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, nubi cumuliformi diffuse, con rovesci o temporali sulla Sardegna; iniziale bel tempo sul resto del Centro, con aumento delle nubi a sviluppo verticale dalla seconda parte del mattino su Lazio, Abruzzo ed aree appenniniche, con rovesci o temporali sparsi, in successiva attenuazione dal tardo pomeriggio, con estese velature dalla sera.

Al Sud e Sicilia, iniziali nubi convettive diffuse sulla Sicilia, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione. Dalla seconda parte del mattino estensione del maltempo anche alle regioni peninsulari, con rovesci o temporali sparsi.

Temperature minime in lieve diminuzione su Piemonte e Valle d’Aosta, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento al Nord-Ovest, in diminuzione al Sud, Sardegna e Marche meridionali, Lazio ed Abruzzo, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali sulle regioni adriatiche, con rinforzi in occasione dei temporali.

Per quanto riguarda i mari, da poco mossi a mossi Mar Ligure, Mare di Sardegna e Stretto di Sicilia meridionale; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.