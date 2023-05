Previsioni Meteo Aeronautica Militare: rovesci e temporali da Nord a Sud

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 30 e 31 maggio, evidenziando instabilità atmosferica, con alto rischio di temporali pomeridiani e serali.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 30 maggio 2023

Al Nord, nubi cumuliformi sparse su Alpi e Prealpi, con qualche rovescio temporalesco, in estensione locale dal pomeriggio anche al resto delle regioni centroccidentali, con i fenomeni in intensificazione dalla sera su Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, nubi cumuliformi diffuse, con rovesci o temporali sulla Sardegna; iniziale bel tempo sul resto del Centro, con aumento di nuvolosità dalla seconda parte del mattino su Lazio, Abruzzo ed aree appenniniche, con rovesci o temporali sparsi ad iniziare dalle zone interne, in successiva estensione alle aree limitrofe con locali fenomeni anche lungo le coste, in particolare tirreniche. Miglioramento in serata tranne estese velature.

Al Sud e Sicilia, cielo poco nuvoloso o velato al mattino con rapido aumento della nuvolosità durante la giornata associato a rovesci o temporali sparsi, in particolare su zone appenniniche ed interne e sulla Sicilia tirrenica, in successiva attenuazione serale, con nuove estese velature.

Temperature minime in lieve diminuzione su Piemonte e Valle d’Aosta, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento al Nord-Ovest, in diminuzione al Sud, Sardegna, Lazio ed Abruzzo, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali sulle regioni adriatiche, con rinforzi in occasione dei temporali.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi Mar Ligure, Mare di Sardegna e Stretto di Sicilia meridionale; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

Il bollettino per domani 31 maggio 2023

Al Nord, molte nubi compatte al Nord-Ovest, Lombardia e appennino settentrionale, con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione serale su quest’ultima area; velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, cielo in generale velato, con aumento delle nubi cumuliformi dalla seconda parte del mattino su tutto il Centro, seguite da rovesci o temporali diffusi, in successiva attenuazione dal tardo pomeriggio.

Al Sud e Sicilia, nubi cumuliformi sparse sulla Sicilia con rovesci o temporali associati, in intensificazione durante le ore centrali e successiva attenuazione dal tardo pomeriggio; estese velature sul resto del meridione, con aumento delle nubi cumuliformi dalla seconda parte del mattino, con rovesci o temporali sparsi, in successiva attenuazione dal tardo pomeriggio.

Temperature minime stazionarie su tutto il Paese; massime in diminuzione al Nord, Toscana, Umbria, Marche ed aree interne delle due isole maggiori, generalmente stazionarie sul resto del Paese.

Venti venti deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi dai quadranti orientali in Pianura Padana ed al Centro-Sud, e da quelli settentrionali sulla Liguria.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso il Mar Ligure; poco mossi Tirreno, Ionio e Stretto di Sicilia centrosettentrionali ed Adriatico centromeridionale; da poco mossi a mossi i restanti mari.