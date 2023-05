Previsioni Meteo Aeronautica Militare: giugno al via con piogge e temporali

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 31 maggio e 1° giugno, evidenziando la persistenza di rovesci e temporali, localmente intensi.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 31 maggio 2023

Al Nord, annuvolamenti diffusi e compatti su Piemonte, Val d’Aosta e aree alpine fra Lombardia e Veneto con associati rovesci e temporali sparsi, più consistenti sul Piemonte occidentale; nuvolosità variabile sul resto delle aree montuose con nubi in nuovo aumento nel corso della mattinata associate ad isolati rovesci o temporali pomeridiani; poco nuvoloso sulle restanti aree di pianura con addensamenti e qualche piovasco temporaneo e residuo su Emilia-Romagna e Lombardia occidentale in rapido esaurimento; dalla serata attenuazione di nubi e fenomeni che fino a fine giornata potranno permanere sul Piemonte sud occidentale.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità irregolare sulla Sardegna con nubi in intensificazione associate a rovesci sparsi ed isolati temporali, più frequenti nelle aree interne montuose; dalla serata vi sarà solo una parziale attenuazione di nubi e fenomeni; sulle regioni peninsulari cielo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento residuo fra aree adriatiche ed interne in generale; nel corso della mattinata nuova intensificazione dalle nubi convettive nelle aree interne, soprattutto a ridosso dei rilievi, con rovesci e temporali sparsi che localmente potranno raggiungere le aree costiere esaurendosi dalla serata.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità variabile con ampie schiarite e qualche isolato annuvolamento; nel corso della mattinata rapido aumento delle nubi principalmente sulle aree interne ma in locale sconfinamento a quelle di pianura e costiere con associati rovesci e temporali sparsi in graduale esaurimento serale.

Temperature massime in diminuzione su Valle d’Aosta, Piemonte, Toscana, Umbria e Marche, in aumento sul Molise e senza variazioni di rilievo sul restante territorio.

Venti deboli o moderati settentrionali con locali rinforzi sulla Liguria; deboli in prevalenza orientali sul resto d’Italia con locali rinforzi sulle coste dell’alto Adriatico; a prevalente regime di brezza sulle restanti aree costiere.

Per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso il Mar Ligure e mossi il Canale di Sardegna e l’alto Sdriatico, tutti con moto ondoso in attenuazione nel corso della seconda parte della giornata; poco mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento nello Ionio meridionale.

Il bollettino per domani 1° giugno 2023

Al Nord, addensamenti compatti già al mattino sul Piemonte occidentale e, nelle ore pomeridiane, su restanti Alpi, Prealpi ed appennino ligure ed emiliano-romagnolo a cui saranno associati locali rovesci e temporali. Sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione ed, in generale, dalla serata.

Al Centro e Sardegna, nubi irregolari sulla Sardegna con isolati rovesci e temporali dal tardo mattino e fino la prima sera, con fenomeni più intensi nell’entroterra; nuvolosità variabile anche sulle regioni peninsulari, con prevalenti schiarite al mattino e dalla sera e con rovesci e temporali da isolati a sparsi durante le ore centrali su aree interne e appenniniche.

Al Sud e Sicilia, prevalenti schiarite mattutine e serali ma con addensamenti anche intensi durante le ore centrali che daranno luogo a rovesci e temporali lungo i rilievi e zone interne.

Temperature minime in lieve aumento sul Trentino-Alto Adige, generalmente stazionarie sulle altre regioni; massime in aumento al Nord, Toscana, Umbria, Marche, Molise e Nord Puglia, in lieve calo sulla Sicilia orientale, senza variazione sul resto del Paese.

Venti mediamente deboli, dai quadranti settentrionali od orientali, a regime di brezza nel pomeriggio lungo le coste.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi ionio meridionale, mare e Canale di Sardegna, con moto ondoso in diminuzione su quest’ultimi due; localmente mossi Stretto di Sicilia e Mar Ligure, con quest’ultimo tendente a poco mosso; poco mossi i restanti mari.