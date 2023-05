Previsioni Meteo Aeronautica Militare: piogge “abbondanti e insistenti” oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 20 e 21 maggio, evidenziando l’arrivo di una nuova perturbazione sull’Italia: porterà piogge in buona parte del Paese, con il rischio di fenomeni intensi.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 20 maggio 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche in forma di rovescio, in graduale estensione a gran parte delle zone e con fenomeni che risulteranno abbondanti e insistenti sul Piemonte occidentale e meridionale; quota neve oltre i 2000 metri su rilievi piemontesi e valdostani. Attenuazione delle precipitazioni dalla sera su Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, anche con schiarite su quest’ultima.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità estesa sulla Sardegna con precipitazioni diffuse anche temporalesche, intense dal pomeriggio, specie sulla parte orientale dell’isola; molte nubi compatte sulle regioni peninsulari con piogge e rovesci sparsi, in attenuazione serale salvo persistenze sui settori tra basso Lazio e Abruzzo.

Al Sud e Sicilia, copertura nuvolosa compatta su tutte le regioni con precipitazioni sparse, anche temporalesche su Sicilia e Calabria dove assumeranno anche carattere di forte intensità, risultando inoltre particolarmente insistenti ed abbondanti tra Sicilia nordorientale e bassa Calabria.

Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo al Nord-Est e regioni centromeridionali, isole maggiori comprese; senza variazioni di rilievo sul rimanente settentrione; massime in aumento su Liguria, Piemonte orientale, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Fiulia, Emilia-Romagna, Toscana e Nord Marche; in diminuzione su basso Lazio, Abruzzo, Sud e Sicilia; stazionarie sul resto del Paese.

Venti dai quadranti orientali: forti con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Sicilia, Calabria, Basilicata occidentale e Campania, con ulteriori rinforzi fino a tempesta su Calabria e Sicilia, e con forti mareggiate lungo le coste esposte; moderati con raffiche fino a forte sul Lazio meridionale e Sardegna; moderati: meridionali sul resto del Sud, orientali sul restante centro e sulla Pianura Padana e settentrionali sul resto del Nord; locali rinforzi lungo la dorsale appenninica.

Per quanto riguarda i mari, saranno fino a molto agitati basso Ionio e Tirreno meridionale ad Est; da molto mossi ad agitati restanti zone di Ionio e Tirreno centromeridionale, nonché lo Stretto di Sicilia; molto mossi Mar e Canale di Sardegna; generalmente poco mosso l’Adriatico; da mossi a molto mossi i rimanenti bacini.

Il bollettino per domani 21 maggio 2023

Al Nord, molte nubi sulle regioni occidentali con piogge e rovesci diffusi, in attenuazione serale su Valle d’Aosta e Liguria; quota neve oltre i 2000-2200 metri. Annuvolamenti compatti anche sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli piogge e qualche locale temporale in esaurimento dalle ore serali, salvo persistenze sui rilievi lombardi; sul resto del Nord cielo sereno o poco nuvoloso.

Al Centro e Sardegna, sulle regioni peninsulari la nuvolosità aumenterà sensibilmente e velocemente con deboli rovesci e locali temporali che comunque si assorbiranno nel tardo pomeriggio e saranno seguiti da ampi rasserenamenti serali; ancora cielo molto nuvoloso coperto sulla Sardegna con piogge e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità, in riduzione da fine giornata sulla porzione settentrionale dell’isola.

Al Sud e Sicilia, ampio soleggiamento sulle aree adriatiche di Molise e Puglia. Prosegue invece la fase di maltempo sul resto del meridione con copertura consistente, accompagnata da precipitazioni diffuse, anche temporalesche sulle regioni tirreniche, e che potranno ancora assumere carattere intenso su Calabria e Sicilia; solo dalla sera le piogge si attenueranno un po’ ovunque con schiarite sempre più ampie attese sulle relative zone peninsulari.

Temperature minime minime in calo su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia; in rialzo su Nord-Ovest, pianura veneta, appennino emiliano e coste toscane; senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia; massime in aumento al Centro-Nord, Molise, Nord Campania, Puglia settentrionale e Calabria, più marcato tra Piemonte, Lombardia e Liguria; in diminuzione sulla Sicilia centroccidentale e bassa Sardegna; stazionarie sul rimanente territorio.

Venti moderati orientali su Sardegna e Calabria con residui rinforzi mattutini su quest’ultima; da deboli a moderati settentrionali sulla Liguria ed occidentali sulla Sicilia; deboli variabili su Alpi e Prealpi; generalmente deboli da quadranti orientali sul resto del Paese.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi canale di Sardegna e Ionio; da molto mossi a mossi gli altri mari attorno alla Sardegna e lo Stretto di Sicilia; poco mosso l’Adriatico centrosettentrionale; generalmente mossi i restanti bacini, con moto ondoso in attenuazione ad Est del Tirreno centromeridionale.