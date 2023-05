Previsioni Meteo: oggi brusco peggioramento, forte maltempo da Nord a Sud

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 9 e 10 maggio, evidenziando giornate molto instabili, piogge, temporali e progressivo calo termico.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 9 maggio 2023

Al Nord, condizioni di variabilità su tutte le regioni, in modo particolare a ridosso dei rilievi, ove insisteranno anche rovesci temporaleschi; schiarite lungo le coste affacciate al mare. Dal tardo pomeriggio rapido e ulteriore peggioramento a partire da Ovest, con rovesci e temporali, localmente di forte intensità, che entro sera avranno raggiunto tutte le regioni.

Al Centro e Sardegna, alternanza di schiarite e annuvolamenti su tutte le regioni, con rovesci e qualche temporale sparso nelle zone interne durante il pomeriggio.

Al Sud e Sicilia, molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, anche temporaleschi durante il pomeriggio; tendenza a generale miglioramento dalla serata.

Temperature massime in generale lieve calo; minime stazionarie.

Venti moderati da Nord-Est al Sud e sulla Sardegna, con rinforzi lungo le coste; deboli o localmente moderati altrove.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi Canale di Sardegna, Tirreno meridionale settore Ovest e Stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 10 maggio 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse, localmente anche intense, in attenuazione già dal tardo mattino al Nord-Ovest e poi, dal tardo pomeriggio, su Lombardia ed Emilia.

Al Centro e Sardegna, maltempo diffuso su tutte le regioni con piogge diffuse, localmente anche temporalesche sulla Toscana, in attenuazione già dal tardo mattino sulla Sardegna, e dalla sera anche su Toscana e Lazio.

Al Sud e Sicilia, ampia copertura nuvolosa, con rovesci o temporali, in attenuazione serale sulla Sicilia.

Temperature minime in diminuzione al Sud e sulle aree Prealpi, in aumento sulle Alpi e sulle regioni centrali, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su Sicilia e Sardegna orientale, in marcata diminuzione sulle altre regioni.

Venti forti occidentali tendenti ad assumere regime di burrasca dalla sera sulla Sardegna; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da molto mosso ad agitato il Mare di Sardegna; da mosso a molto mosso il Mar Ligure, Sanale di Sardegna, Tirreno occidentale e Stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi i restanti mari.