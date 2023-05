Previsioni Meteo: piogge e temporali anche oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 2 e 3 maggio, evidenziando l’insistenza di condizioni meteo instabili o perturbate in particolare al Nord/Est e al Centro/Sud.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 2 maggio 2023

Al Nord, residue piogge in rapido miglioramento con schiarite sempre più ampie sul nord ovest; molte nubi sulle restanti regioni con piogge e rovesci diffusi sull’Emilia-Romagna, da sparsi ad isolati su Lombardia e Triveneto; nel corso del pomeriggio tendenza a variabilità con fenomeni in graduale attenuazione a partire da Lombardia e Trentino-Alto Adige in estensione alle aree alpine e prealpine di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Al Centro e Sardegna, molte nubi sulle regioni peninsulari con piogge e rovesci sparsi sul settore adriatico e sul basso Lazio, precipitazioni isolate sul resto della regione; nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ad interessare in maniera più diffusa Umbria, Marche settentrionali e gran parte delle aree interne con tendenza a variabilità dalla serata; inizialmente molto nuvoloso anche sulla Sardegna con rovesci sparsi ed isolati temporali in miglioramento dalla serata.

Al Sud e Sicilia, molto nuvoloso su tutte le regioni con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, più intensi su Sicilia orientale, Calabria e Basilicata tirrenica, in estensione serale al resto della Basilicata e al Salento; sempre dalla sera attenuazione di nubi e fenomeni su Campania, Sicilia meridionale e, solo temporaneamente, anche su aree interne fra Basilicata settentrionale e Puglia centro settentrionale.

Temperature massime in diminuzione su Triveneto, coste romagnole, isole maggiori e Calabria meridionale, in aumento sul resto del Paese.

Venti moderati con locali rinforzi: settentrionali su Liguria, coste nord adriatiche ed Appennino tosco-emiliano; di maestrale sulla Sardegna; occidentali sulla Sicilia e meridionali su aree ioniche e Puglia; deboli o moderati settentrionali su restante territorio emiliano-romagnolo, aree alpine e Toscana; deboli di direzione variabile sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati al largo Mare e Canale di Sardegna e Ionio sud orientale; molto mossi, localmente agitati medio Adriatico e Mar Ligure ma con moto ondoso in attenuazione; mosso il Tirreno con moto ondoso in aumento nel settore occidentale; molto mossi i restanti mari.

Il bollettino per domani 3 maggio 2023

Al Nord, nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, sulle regioni orientali ed in special modo sull’Emilia Romagna, con piogge o rovesci diffusi su quest’ultima in rapida attenuazione; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, addensamenti sparsi, più compatti su Sardegna, Lazio e sulle regioni adriatiche, con rovesci o temporali sparsi, più intensi sul Lazio. Dalla sera nuvolosità e fenomeni in assorbimento.

Al Sud e Sicilia, cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, più intensi sulle regioni ioniche peninsulari, in graduale attenuazione dal pomeriggio.

Temperature minime in diminuzione sulle regioni alpine, al Sud e sulla Sardegna meridionale, in aumento su Toscana, Umbria e Marche, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione sulle regioni adriatiche centromeridionali e Basilicata, in aumento altrove.

Venti moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud; deboli variabili al nord.

Infine, per quanto riguarda i mari, sarà da molto mosso ad agitato lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione; mossi i restanti mari.