Previsioni Meteo: perturbazione avanza verso l’Italia, il bollettino dell’Aeronautica Militare

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 24 e 25 maggio, evidenziando condizioni instabili sull’Italia, in particolare con temporali pomeridiani che, oltre ad interessare i rilievi, coinvolgono anche le coste tirreniche. Inoltre, il passaggio di un veloce impulso perturbato farà sentire i suoi effetti soprattutto al Nord.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 24 maggio 2023

Al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso con maggiori addensamenti tra Lombardia orientale e Triveneto, associati a rovesci e isolati temporali già dal mattino; atteso aumento della nuvolosità per attività convettiva durante il giorno con rovesci e isolati temporali sui rilievi, in spostamento verso il pomeriggio con accumuli da deboli a localmente moderati sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia e in serata anche del Veneto.

Al Centro e Sardegna, cielo poco nuvoloso con aumento della nuvolosità nelle zone interne e nei rilievi da metà giornata con deboli isolati rovesci e temporali nel pomeriggio; atteso generalmente miglioramento a fine serata, fatta eccezione per residui fenomeni verso la costa delle marche e nelle zone interne di Abruzzo e Sardegna.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso con maggiori addensamenti pomeridiani sui rilievi e nelle zone interne, associati a isolati deboli rovesci e temporali specie su Campania, Molise e Puglia; atteso miglioramento generale in serata con ampie schiarite.

Temperature minime in calo al nord, in lieve aumento al centro nelle zone interne e sulle isole maggiori, stazionarie altrove; massime in deciso calo al nord ovest ed Emilia Romagna, in lieve calo su Marche, Abruzzo e Sardegna, in aumento al nordest, al sud, Roscana e Lazio.

Venti deboli a carattere di brezza con rinforzi durante il giorno sulle coste; moderati da sudest/est su coste sarde e siciliane meridionali.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a temporaneamente molto mossi il Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia; poco mossi il Mar Ionio, Mar di Sardegna, Tirreno meridionale; da quasi calmi a poco mossi gli altri bacini.

Il bollettino per domani 25 maggio 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci o temporali diffusi, localmente intensi, specie al mattino, su Piemonte e Valle d’Aosta, in generale attenuazione serale.

Al Centro e Sardegna, cielo poco nuvoloso o velato, con sviluppo di nubi cumuliformi durante le ore centrali sulle regioni tirreniche ed aree interne adriatiche con rovesci o temporali sparsi associati, in successiva attenuazione dal tardo pomeriggio con diradamento della nuvolosità.

Al Sud e Sicilia, cielo poco nuvoloso o velato, con nubi cumuliformi in formazione durante le ore pomeridiane sulle regioni tirreniche ed aree interne adriatiche con rovesci o temporali associati, in rapida attenuazione dal tardo pomeriggio e con nuvolosità in diradamento.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento su tutto il territorio nazionale; massime in calo su Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Lombardia occidentale e regioni centrali, in aumento su Triveneto centrosettentrionale, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile, qualche rinforzo da est sulle due isole maggiori.

Per quanto riguarda i mari, sarà mosso a molto mosso lo Stretto di Sicilia; poco mossi, localmente mossi i restanti mari.