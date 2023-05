Previsioni Meteo: l’instabilità persiste al Sud

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 4 e 5 maggio, evidenziando l’allontanamento del vortice ciclonico che ha colpito l’Italia, favorendo il rinforzo dell’alta pressione e il ritorno a condizioni di tempo stabile al Centro/Nord, con locale instabilità residua al Sud.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 4 maggio 2023

Al Nord, irregolarmente nuvoloso sui rilievi alpini e prealpini, ma con bassa probabilità di deboli precipitazioni; dalla mattinata parziale estensione della nuvolosità alle pianure più settentrionali e alle aree appenniniche ma in generale miglioramento serale; sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone.

Al Centro e Sardegna, addensamenti cumuliformi sulle aree appenniniche con qualche rovescio tra Lazio centro-meridionale e Abruzzo seguiti tra tardo pomeriggio e serata da ampi rasserenamenti; sereno o velato sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, molte nubi sulle aree interne peninsulari con locali rovesci fino al tardo pomeriggio; da poco a parzialmente nuvoloso sulle restanti zone peninsulari; nubi al mattino sulla Sicilia settentrionale con deboli rovesci in estensione ed intensificazione durante la giornata al settore sud orientale dell’isola; generale miglioramento serale tranne una residua nuvolosità sulla bassa Calabria.

Temperature minime in calo su rilievi alto atesini e Veneti, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria di levante, Toscana, Marche, Umbria, appennino laziale, Cilento, Basilicata, Calabria e Sicilia centro orientale; in rialzo su Alpi centro occidentali; stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su tutto il Paese.

Venti deboli dai quadranti settentrionali al Centro-Sud con rinforzi di maestrale su Molise, rilievi campani e Puglia settentrionale;deboli di direzione variabile al Nord.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo Ionio; mossi Stretto di Sicilia, Adriatico e Tirreno centromeridionali; poco mossi i restanti mari.

Il bollettino per domani 5 maggio 2023

Al Nord, cielo poco nuvoloso o velato, con aumento delle nubi cumuliformi su Alpi e Prealpi durante le ore centrali accompagnati da deboli rovesci o temporali sparsi.

Al Centro e Sardegna, cielo poco nuvoloso o velato.

Al Sud e Sicilia, cielo poco nuvoloso o velato.

Temperature minime in diminuzione su Alpi e Prealpi occidentali e sulle regioni centrali adriatiche, in aumento sul resto del Centro-Nord ed aree costiere ioniche, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su tutto il Paese.

Venti da deboli a moderati settentrionali sulle aree costiere ioniche; deboli di direzione variabile sul resto del Paese, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali della giornata.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi basso Adriatico, Stretto di Sicilia e Ionio; poco mossi i restanti mari.