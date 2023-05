Previsioni Meteo: oggi stabilità, domani nuovo peggioramento

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 6 e 7 maggio, evidenziando un sabato all’insegna dell’alta pressione con temperature in aumento, mentre da domenica si profila un peggioramento delle condizioni meteo al Nord.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 6 maggio 2023

Al Nord, cielo irregolarmente nuvoloso; durante le ore centrali della giornata nuvolosità in aumento sui rilievi alpini e prealpini e sull’appennino tosco-emiliano che daranno luogo a rovesci o temporali, in esaurimento nel corso della serata.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito; qualche isolato annuvolamento interesserà le aree appenniniche, specie fra basso Lazio e Abruzzo, con scarse probabilità di qualche breve rovescio in esaurimento serale.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime in lieve calo.

Venti deboli settentrionali al sud con rinforzi su Puglia e Calabria; deboli orientali sulla Sardegna, in intensificazione nel sud dell’isola; deboli di direzione variabile sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mosso a molto mosso il canale di Sardegna; mosso lo Ionio e l’Adriatico meridionale; quasi calmi o poco mossi i restanti bacini.

Il bollettino per domani 7 maggio 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso sui settori alpini e prealpini e irregolarmente nuvoloso altrove, per velature lungo la costa emiliano-romagnola. Le precipitazioni interesseranno dapprima l’area pedemontana occidentale al mattino per poi estendersi alle restanti aree montuose e alla pianura nel pomeriggio, dove potranno svilupparsi anche dei temporali localmente intensi.

Al Centro e Sardegna, cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte. Nel corso del pomeriggio attesi addensamenti compatti a ridosso della dorsale appenninica con brevi rovesci e isolati temporali, possibili anche sulle aree montuose sarde.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità prevalentemente medio-alta ma con annuvolamenti compatti pomeridiani sui rilievi appenninici associati a sporadici piovaschi. Dalla sera peggiora sull’isola con piogge sparse a partire dal settore occidentale.

Temperature minime in generale rialzo su tutte le regioni; massime in calo su Piemonte, Lombardia nordoccidentale e Sardegna orientale, in lieve aumento al centro-sud peninsulare e sulla Sicilia, senza variazioni sul resto del Paese.

Venti moderati orientali con raffiche localmente forti sulla Sardegna meridionale, meridionali lungo le coste occidentali della Sicilia; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso il canale di Sardegna ma con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata; da mosso a molto mosso lo Stretto di Sicilia; mossi il mar di Sardegna e il Tirreno meridionale parte ovest; poco mossi i restanti bacini.