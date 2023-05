Previsioni Meteo: oggi ancora forti temporali al Nord, il bollettino dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 25 e 26 maggio, evidenziando una persistenza dell’instabilità al Nord/Ovest e nelle regioni centrali.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 25 maggio 2023

Al Nord, su tutte le regioni cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci o temporali diffusi, localmente intensi al mattino, in particolare sui settori tra Piemonte e Valle d’Aosta, e quelli tra Lombardia, Veneto e Nord Emilia Romagna; dalla tarda mattinata tendenza ad attenuazione dei fenomeni ad iniziare dalle coste adriatiche in successiva estensione al restante Veneto con schiarite sempre più ampie; nel pomeriggio nuvolosità e fenomeni temporaleschi persisteranno sulle zone centro occidentali, in particolare tra Sud Piemonte e Liguria e sui rimanenti rilievi montuosi.

Al Centro e Sardegna, cielo quasi sereno o velato, con sviluppo di nubi cumuliformi durante le ore centrali della giornata sull’alta Toscana e sui settori appenninici ed interni con temporali sparsi, in successiva attenuazione serale con diradamento della nuvolosità.

Al Sud e Sicilia, cielo poco nuvoloso o velato, con nubi cumuliformi in formazione durante le ore pomeridiane sulle zone appenniniche, associate a rovesci o temporali, in rapida attenuazione dal tardo pomeriggio e con nuvolosità in diminuzione. Ampie schiarite in serata.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento su tutto il territorio nazionale; massime in calo su Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Lombardia meridionale, regioni centrali adriatiche, Umbria ed aree interne di Lazio e Toscana, in aumento su Triveneto centrosettentrionale, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile, qualche rinforzo da est sulle due isole maggiori.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo Stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi il Mare e il Canale di Sardegna, lo Ionio meridionale, l’alto Adriatico e il Tirreno Sud-Occidentale; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

Il bollettino per domani 26 maggio 2023

Al Nord, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con sviluppo di nubi cumuliformi su Alpi, Prealpi ed Appennini, accompagnati da rovesci o temporali sparsi, durante le ore centrali, in successivo diradamento dal tardo pomeriggio. In serata nuovo aumento delle nubi compatte sulle regioni alpine centrorientali, con rovesci o temporali diffusi.

Al Centro e Sardegna, iniziale bel tempo che lascia spazio allo sviluppo di nubi cumuliformi sulle aree appenniniche, seguite da deboli rovesci o temporali sparsi durante le ore centrali, in successivo diradamento serale.

Al Sud e Sicilia, nubi cumuliformi sparse con rovesci o temporali, specie sulle regioni tirreniche, in parziale attenuazione nelle ore serali.

Temperature minime in diminuzione sulle regioni alpine centroccidentali, generalmente stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento al Centro-Nord e Isole maggiori, in diminuzione sulle altre regioni.

Venti deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali al Centro-Sud peninsulare.

Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi, localmente mossi tutti i mari.