Previsioni Meteo Piemonte: oggi maltempo diffuso, poi rimonta dell’alta pressione

MeteoWeb

“Una perturbazione atlantica sta attualmente transitando sulla nostra penisola, scavando un minimo di pressione al suolo sulle regioni tirreniche. Tale situazione è responsabile di un flusso di correnti umide dai quadranti orientali sulla nostra regione che sono causa del mal tempo diffuso. Da domani assisteremo alla rimonta dell’alta pressione sulle regioni occidentali del Mediterraneo che riporterà correnti più secche da nord sulla nostra regione, favorendo un miglioramento del tempo con condizioni soleggiate già dalla mattinata e che perdureranno per gran parte della settimana“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo nuvoloso nelle prime ore del mattino. Successiva e progressiva attenuazione della copertura nuvolosa a partire da nordovest fino a condizioni soleggiate ovunque dal pomeriggio. Deboli e residui piovaschi prima dell’alba in attenuazione ed esaurimento nel corso della mattinata. Zero termico in aumento nella prima parte della giornata fino a 2500-2600 m. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti dai quadranti settentrionali a tutte le quote, moderati o localmente forti in montagna per locali condizioni di foehn, deboli altrove.