Previsioni Meteo Piemonte: tempo perturbato oggi e domani

“Una vasta area di bassa pressione interessa gran parte del continente europeo, convogliando aria umida ed instabile sulla nostra regione. Tale situazione determina condizioni di tempo moderatamente perturbato atteso per oggi e domani. Successivamente una rotazione delle correnti in quota dai quadranti settentrionali favorirà un miglioramento del tempo atteso, quindi, nel fine settimana“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo molto nuvoloso o coperto. Inizialmente rovesci deboli sparsi, in intensificazione ed estensione a tutta la regione nel corso della giornata con intensità localmente moderata o forte e anche a carattere temporalesco. Zero termico stazionario sui 2100 metri. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti generalmente deboli, da nord in montagna in rotazione da est sulle Alpi e da sud sull’Appennino dal pomeriggio, dai quadranti orientali altrove.