Previsioni Meteo Piemonte: rovesci e temporali, picco domani pomeriggio

“Una vasta area di bassa pressione interessa tutto il Mediterraneo centrale, con un minimo al suolo molto profondo in risalita dalla Sicilia verso nord. Sulla nostra regione questa configurazione determinerà debole instabilità diurna, con rovesci e temporali. Oggi e mercoledì precipitazioni limitate ai rilievi e alle zone pedemontane, domani pomeriggio più diffuse, con picchi anche localmente moderati, dovuti all’avvicinamento del minimo depressionario“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani irregolarmente nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio fino a cielo nuvoloso. Dal mattino possibili rovesci anche intensi sul settore appenninico. Dal primo pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulla regione, di intensità debole localmente moderata. Zero termico stazionario o in lieve diminuzione sui 2500-2600 m. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti moderati o forti settentrionali in montagna con rinforzi sostenuti sui settori nord e sud dal pomeriggio; deboli localmente moderati dai quadranti settentrionali in pianura. Locali condizioni di foehn in Val d’Ossola e sulle zone pianeggianti adiacenti.