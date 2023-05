Previsioni Meteo Piemonte: peggioramento dal pomeriggio, in arrivo “temporali molto forti”

MeteoWeb

“Un minimo depressionario in discesa dall’Europa settentrionale verso l’arco alpino occidentale determina un marcato peggioramento nel corso del pomeriggio odierno e per le successive 24 ore, con rovesci e temporali localmente anche molto forti ed associati a grandinate, più persistenti a ridosso della fascia pedemontana nordoccidentale fino al primo pomeriggio di domani. Da metà pomeriggio di domani i fenomeni andranno gradualmente attenuandosi a partire dai settori occidentali, fino ad un generale esaurimento nel corso della serata. Venerdì bel tempo favorito dalla rimonta di un campo di alta pressione centrato a ridosso delle isole britanniche. Sabato variabile a causa di flussi umidi orientali che, associati a lievi infiltrazioni di aria più fresca in quota, potranno innescare nel corso della giornata rovesci e temporali sparsi“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo nuvoloso o molto nuvoloso con attenuazione della nuvolosità dal tardo pomeriggio. Attesi rovesci e temporali diffusi, moderati o forti, localmente molto forti e persistenti sulla fascia pedemontana nordoccidentale e primi tratti di pianura adiacenti, in attenuazione da metà pomeriggio ed in generale esaurimento in serata. Zero termico in rialzo in serata fino ai 3100-3300 m. Temperature in diminuzione. Venti moderati in montagna, da sud-sudest, in rotazione da est nel corso del pomeriggio; deboli o moderati da est-nordest in pianura.