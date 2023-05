Previsioni Meteo Piemonte: forti temporali in arrivo

MeteoWeb

“L’instabilità sarà ancora presente anche nella giornata di lunedì a causa di un canale di bassa pressione su tutte le regioni del Mediterraneo che convoglierà aria umida dai quadranti orientali sul Piemonte. Martedì si prevede un lieve aumento dei valori di pressione ed il ritorno a condizioni più stabili“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo nuvoloso al mattino, irregolarmente nuvoloso con sviluppo e crescita di nuvolosità cumuliforme a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata. Attesi temporali nella notte e nelle prime ore del mattino di intensità moderata o localmente forte. Temporanea attenuazione dei fenomeni nel corso della mattinata. Dal pomeriggio attesi nuovi rovesci o temporali di moderata intensità. Zero termico stazionario sui 3000-3100 m. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti orientali a tutte le quote.