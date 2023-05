Previsioni Meteo Piemonte: nuovo peggioramento da domani sera

MeteoWeb

“Un debole rialzo dei valori di pressione, associato all’area anticiclonica che staziona sulle Isole Britanniche, determina un parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche fino a domani mattina, seppur con instabilità ancora possibile in area alpina. Domani sera un impulso di aria fredda in quota in discesa dalle regioni scandinave determinerà un nuovo aumento dell’instabilità sulla nostra regione, alimentando nuvolosità cumuliforme e dando origine a rovesci e temporali che interesseranno il Piemonte anche nella giornata successiva“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo poco o parzialmente nuvoloso, con progressivo aumento della nuvolosità, anche cumuliforme, dal pomeriggio. Cumuli estesi a tutta la regione in serata. Dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi, deboli o moderati, a ridosso dei rilievi; dalla serata fenomeni in intensificazione ed estensione alle pianure, meno probabili su Astigiano ed Alessandrino. Zero termico in rialzo nelle ore centrali fino a 3300 m, in nuovo calo serale sui 3000-3100 m. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti nordorientali a tutte le quote, deboli con rinforzi sui rilievi meridionali e sulle pianure in serata.