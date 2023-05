Previsioni Meteo Piemonte: stabilità e rialzo delle temperature

MeteoWeb

“Una rimonta dell’alta pressione sul bacino occidentale del Mediterraneo convoglia correnti secche da nord sulla nostra regione che garantiscono tempo stabile e soleggiato. Tale situazione permarrà per gran parte della settimana e favorirà, oltre alla stabilità atmosferica, un rialzo delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso ad eccezione di nuvolosità bassa tra Torinese e Cuneese nelle ore prima dell’alba. Precipitazioni assenti. Zero termico in forte aumento fino a 3200-3300 m. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti generalmente deboli dai quadranti settentrionali, con brezze nelle valli e rinforzi moderati o forti sull’Appennino al mattino.