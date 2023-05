Previsioni Meteo Piemonte: instabilità pomeridiana nel fine settimana

MeteoWeb

“Un canale di bassa pressione collega le regioni orientali del continente con la parte occidentale del Mediterraneo, confinando sulle isole britanniche un’area anticiclonica. L’alta pressione a nordovest tenderà ad avanzare temporaneamente verso l’arco alpino, favorendo un miglioramento del tempo sulla nostra regione previsto dal pomeriggio di oggi e per domani. Venerdì assisteremo ad un lieve aumento dell’instabilità pomeridiana causata dalla nuova rotazione dei venti dai quadranti orientali nei bassi strati atmosferici. Tale instabilità sarà più marcata nel fine settimana“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sul settore montano e pedemontano. Attenuazione della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Deboli rovesci sparsi a ridosso dei rilievi. Zero termico in lieve rialzo sui 3300 metri. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti orientali a tutte le quote al mattino, in rotazione da nord nel corso del pomeriggio.