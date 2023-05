Previsioni Meteo Piemonte: instabilità da domani

MeteoWeb

“La presenza di un campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale mantiene condizioni stabili e prevalentemente soleggiate sulla regione per il pomeriggio odierno. Da domani l’avvicinamento di un’onda depressionaria in arrivo da ovest alimenterà una debole instabilità atmosferica a ridosso dell’arco alpino in possibile sconfinamento sulle pianure nel pomeriggio di sabato. Domenica il transito dell’ondulazione ciclonica sul nordovest italiano apporterà aria più fresca in quota e condizioni di instabilità un po’ più diffusa“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo poco nuvoloso o velato con sviluppo di cumuli a ridosso delle Alpi dalle ore centrali della giornata. Deboli rovesci a ridosso dei rilievi alpini e su zone pedemontane nelle ore centrali della giornata. Zero termico stazionario sui 3100 m a nord e sui 3300 m a sud.