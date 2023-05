Previsioni Meteo Piemonte: nel weekend rovesci e forti temporali

MeteoWeb

“Un promontorio di alta pressione è presente sul bacino occidentale del Mediterraneo e si estende fino alle nostre latitudini dove è limitato sul suo bordo settentrionale da un’ondulazione depressionaria di origine atlantica che tende ad alimentare debole instabilità atmosferica a ridosso dell’arco alpino per il pomeriggio odierno e quello di domani. Dalla serata di domani rovesci e locali temporali potranno sconfinare sulle pianure a nord del Po in corrispondenza di una prima irruzione di aria fredda in quota. Domenica il transito dell’onda depressionaria sul nordovest italiano causerà condizioni di instabilità più diffusa, con rovesci e temporali localmente forti, ad eccezione dei settori sudorientali dove i fenomeni saranno meno intensi ed estesi. Variabile lunedì“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani prevalentemente soleggiato o velato al mattino con locali addensamenti sul Verbano; nel corso del pomeriggio cumuli in accrescimento a ridosso dei rilievi in sconfinamento alle zone di pianura a nord del Po. Precipitazioni assenti al mattino salvo isolati rovesci sul Verbano; dal pomeriggio rovesci sparsi a ridosso dei rilievi, deboli o localmente moderati, in sconfinamento alle zone di pianura a nord del Po nel corso della serata. Zero termico sostanzialmente stazionario sui 3100-3300 m. Temperature in aumento. Venti generalmente deboli o localmente moderati; occidentali sulle Alpi, meridionali sull’Appennino, variabili sulle pianure.