Previsioni Meteo Piemonte: nuovo peggioramento martedì pomeriggio

MeteoWeb

“Si è allontanata verso sud la circolazione depressionaria responsabile delle precipitazioni di ieri, permettendo il ritorno delle condizioni di cielo soleggiato sul Piemonte ma con sviluppo di cumuli sui settori montani e pedemontani in estensione alle pianure adiacenti, associati a rovesci deboli o moderati. Un nuovo peggioramento è atteso tra Martedì pomeriggio e le prime ore di Mercoledì per l’arrivo di una saccatura nordatlantica con piogge moderate su tutta la regione. Prevista pioggia anche per Giovedì pomeriggio grazie alla discesa di una depressione dalle isole britanniche verso la Francia“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo nuvoloso con nuvolosità in aumento dalla tarda mattinata fino ad avere cielo molto nuvoloso o coperto. Attenuazione della nuvolosità sul settore occidentale nella notte. Al mattino deboli localmente moderati rovesci sui settori montani e pedemontani, nella seconda parte della giornata precipitazioni moderate diffuse su tutta la regione, localmente forti sul Piemonte orientale, in particolare nella zona del lago Maggiore. Quota neve sui 2400-2500 metri. Zero termico in calo a 2800-2900 metri in serata. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti moderati da ovest sulle Alpi in rotazione da nordovest in serata con intensificazione; sull’Appennino deboli da nord al mattino in rotazione da sud nel pomeriggio con rinforzi; venti deboli da nord, nordest in pianura.