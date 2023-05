Previsioni Meteo Stagionali, tendenza clamorosa per l’estate 2023: tutti i modelli prospettano grandi piogge sull’Italia

MeteoWeb

Dopo una primavera praticamente mai decollata in Italia e anzi funestata da eventi meteo estremi e in modo particolare dalle piogge eccezionali che hanno già provocato due disastrose alluvioni in Romagna, arrivano le prime proiezioni stagionali sul meteo dell’estate 2023. Le previsioni meteo stagionali generalmente si basano sui sistemi di pressione su larga scala e sul posizionamento della corrente a getto ma quest’anno, nell’emisfero settentrionale, un altro fattore da tenere in considerazione è la transizione tra La Niña ed El Niño, che sta ora emergendo con una crescente influenza atmosferica.

Ebbene, le previsioni stagionali mostrano una tendenza meteo davvero clamorosa per l’estate: sull’Italia lo scenario è volto a piogge torrenziali e abbondanti, di gran lunga superiori alla norma. Ma andiamo con ordine e facciamo il punto della situazione con la puntuale analisi condotta da Severe Weather Europe.

Il meteo della primavera 2023

A febbraio e all’inizio di marzo, si è verificato un evento di riscaldamento stratosferico improvviso (SSW). Questi eventi di solito significano un’interruzione della circolazione stratosferica, con l’energia risultante che si sposta gradualmente verso il basso, influenzando il meteo nei livelli inferiori. Una grande ondata di riscaldamento nella stratosfera si è diffusa nelle regioni polari. In combinazione con un forte “anti-vortice” polare emergente sul Pacifico settentrionale e sull’Artico occidentale, ha spinto e spostato il Vortice Polare fuori dal Polo Nord.

Gli eventi di riscaldamento stratosferico hanno avuto un impatto sulla stagione meteorologica primaverile, che copre i mesi di marzo, aprile e maggio. L’analisi della pressione per marzo e aprile mostra un’anomalia ampia, forte e di alta pressione sulla Groenlandia e sul Canada orientale. Questa è la zona di alta pressione provocata dal collasso del Vortice Polare. Di conseguenza, zone di bassa pressione hanno coperto l’Atlantico e l’Europa mentre un sistema ancora più forte ha interessato gli Stati Uniti occidentali.

In Europa, a marzo-aprile 2023 è stato registrato un clima più caldo del normale sui settori occidentali e orientali, ma sull’Europa centrale sono prevalse condizioni da normali a più fresche della norma, mentre temperature più fredde sono state registrate nell’Europa settentrionale.

L’analisi della temperatura di Stati Uniti e Canada mostra un’ampia zona fredda, con condizioni più fredde della norma in particolare nel Canada meridionale, nell’alto Midwest e in gran parte degli Stati Uniti occidentali.

L’andamento delle precipitazioni sull’Europa è stato più umido su gran parte del continente. L’eccezione è stata rappresentata dall’Europa sudoccidentale, con condizioni più asciutte a causa di un sistema di alta pressione.

L’analisi del Nord America mostra meno precipitazioni e condizioni più asciutte sugli Stati Uniti centrali, ma più precipitazioni sulla costa occidentale, sulla valle del fiume Ohio e sui Grandi Laghi.

El Niño in sviluppo

Uno dei maggiori driver dietro i modelli meteorologici stagionali è in genere l’ENSO, abbreviazione di El Niño Southern Oscillation. La fase fredda di ENSO è chiamata La Niña, mentre la fase calda è chiamata El Niño. Ogni fase influenza in modo specifico i pattern di pressione e le condizioni meteorologiche risultanti. Ci trovavamo in una fase fredda dell’ENSO (La Niña) da tre anni, ma ora gli oceani si stanno rapidamente spostando verso la fase calda, El Niño.

Nell’analisi della temperatura dell’oceano dalla fine di novembre 2022, si possono vedere le fredde anomalie dell’oceano che si estendono attraverso il Pacifico tropicale: questa era la matura e attiva La Niña.

Ma l’outlook ENSO dell’IRI mostra una rapida insorgenza di El Niño, con alta probabilità. Le condizioni oceaniche di El Niño dovrebbero essere presenti durante l’estate, perdurando nel prossimo futuro.

Di seguito abbiamo le previsioni oceaniche a lungo raggio di ECMWF, che mostrano le anomalie di temperatura durante l’estate. Una forte cintura di anomalie calde si estende attraverso il Pacifico tropicale. Se le previsioni troveranno conferma, si tratterebbe di un forte evento El Niño con un’importante influenza meteorologica globale.

Guardando le previsioni ENSO stagionali estese dell’ECMWF, si può vedere la tendenza per un evento El Niño piuttosto forte. La linea verde è la soglia di El Niño (+0,5°C): si prevedono picchi forti nelle anomalie, che dovrebbero durare fino al 2024.

Previsioni stagionali estate 2023

Ecco le prime tendenze per l’estate 2023 delineate dai due sistemi di previsione stagionale più utilizzati, l’europeo ECMWF e l’americano CFSv2 della NOAA. Il periodo di previsione è giugno-luglio-agosto, che copre l’estate meteorologica e presenta il picco della stagione calda.

Le previsioni meteo dell’estate 2023 di ECMWF

Il pattern di pressione previsto da ECMWF mostra un’area di alta pressione sopra il Canada orientale e la Groenlandia e una bassa pressione sotto di essa, che copre l’Atlantico e gli Stati Uniti. Questo amplificherà la corrente a getto subtropicale.

Un’area di alta pressione più forte si trova sull’Europa nordoccidentale, in particolare nel Regno Unito, in Irlanda e nella Scandinavia occidentale. Un sistema così forte può avere un’influenza diffusa sui pattern meteorologici estivi in Europa.

L’anomalia della pressione superficiale mostra anche un modello interessante sul Pacifico tropicale. Si prevede che un’ampia zona di bassa pressione coprirà i tropici del Pacifico orientale e i Caraibi. Ciò indica un modello emergente di El Niño. Inoltre, si osserva un’area di bassa pressione sugli Stati Uniti e una zona di alta pressione sulla Groenlandia e sull’Europa settentrionale.

Per quanto riguarda la temperatura in Europa, si osserva un clima più caldo del normale sulla maggior parte del continente, specialmente nel sud-ovest. Ma l’eccezione si trova verso nord-est, attualmente previsto sotto l’influenza di un flusso settentrionale. Nel Mediterraneo centro/orientale, compreso il Sud Italia, anomalie appena superiori alla media del periodo, quindi caldo senza eccessi.

Sul Nord America, si possono vedere anomalie per lo più calde su gran parte degli Stati Uniti centrali e settentrionali e sul Canada. Alcune eccezioni riguardano la costa occidentale degli Stati Uniti. Un’anomalia da normale a fredda è prevista intorno ai Grandi Laghi.

Riguardo le precipitazioni, si possono vedere condizioni prevalentemente più secche previste sul Nord Europa sotto la zona di alta pressione. Tuttavia, sono previste condizioni più piovose sulle parti centro-meridionali del continente, Italia inclusa, il che indica anche una stagione delle tempeste più attiva.

La previsione delle precipitazioni sul Nord America mostra condizioni più secche sugli Stati Uniti sudoccidentali e su parti del Canada meridionale e centrale. Tuttavia, sono previste maggiori precipitazioni negli Stati Uniti meridionali e nei Grandi Laghi meridionali. La più alta probabilità di condizioni di siccità è prevista negli Stati Uniti sudoccidentali.

Le previsioni meteo dell’estate 2023 di CFS

Anche le previsioni ENSO di CFS mostrano un evento El Niño da moderato a forte in via di sviluppo. Si prevede che raggiungerà il picco durante la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno, fino alla prima metà del 2024.

Il modello CFS differisce da ECMWF, con un sistema di alta pressione sul Canada occidentale e sulla Groenlandia. In una tale configurazione, una zona di bassa pressione è indicata sugli Stati Uniti orientali e sul Canada sudorientale. L’Europa è sotto un sistema di alta pressione, simile alle previsioni di ECMWF.

In Europa, le temperature superficiali sono indicate come più calde del normale nella maggior parte del continente. Un’anomalia calda più forte è prevista sull’Europa centrale sotto l’influenza di un sistema di blocco. In Italia invece poche anomalie, di un soffio superiori alla media al Centro/Nord, mentre al Centro/Sud dovrebbe essere in media così come in Sardegna.

La previsione della temperatura sul Nord America mostra un quadro interessante: temperature per lo più neutre e persino alcuni accenni di aree più fredde del normale sulle Montagne Rocciose. D’altra parte, le aree più calde sono sopra l’estremo ovest degli Stati Uniti e su gran parte del Canada, sotto l’alta pressione. Anche gli Stati Uniti sudorientali dovrebbero essere più caldi del normale. Ma nel complesso, CFS non prevede un’estate bollente negli Stati Uniti, ad eccezione dei settori sudorientali e sudoccidentali.

Osservando le precipitazioni sull’Europa, si vedono condizioni estive per lo più piovose in tutto il continente centro-meridionale. Anche questo è un segno di una stagione delle tempeste potenzialmente più forte. Condizioni più asciutte sono previste su parti dell’Europa centrale e della Scandinavia occidentale.

Sul Nord America, viene indicata un’estate prevalentemente più secca sul Canada meridionale, sull’Alaska e sugli Stati Uniti orientali. Ma sono previste condizioni più umide su gran parte del resto degli Stati Uniti. Ciò contrasta fortemente con le previsioni ECMWF, che mostrano condizioni più secche sugli Stati Uniti occidentali. Questa differenza è normale tra i modelli a lungo raggio. Ma ciò che probabilmente sta accadendo è che i modelli hanno difficoltà a comprendere l’influenza dell’emergente evento El Niño.