Previsioni Meteo: temporali pomeridiani oggi e domani, il bollettino dell’Aeronautica Militare

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 23 e 24 maggio, evidenziando spiccata instabilità pomeridiana, attività convettiva diurna maggiore sui rilievi e nelle aree interne del Centro/Sud.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 23 maggio 2023

Al Nord, inizialmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti, in sviluppo pomeridiano, sulle aree montuose dove si manifesteranno isolati rovesci o temporali. I fenomeni si estingueranno in serata tranne che sul settore alpino di Lombardia e Triveneto.

Al Centro e Sardegna, bello e soleggiato ma, dalla tarda mattinata, nubi cumuliformi tenderanno a formarsi a ridosso di aree appenniniche e zone interne, anche della Sardegna, e saranno associate a rovesci e temporali sparsi, in successivo esaurimento serale.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno al mattino mentre, nel pomeriggio, annuvolamenti compatti, associati a rovesci e temporali sparsi, interesseranno la dorsale appenninica e le aree interne di Puglia e Sicilia. In serata torna nuovamente il sereno.

Temperature massime in aumento su Piemonte, Molise, Puglia garganica, Basilicata, bassa Calabria e isole maggiori; in lieve calo per Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Nord Campania; stazionarie altrove.

Venti deboli variabili con locali rinforzi di brezza lungo i litorali, da Nord sul Salento e da Est sulla Sardegna meridionale.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi canale di Sardegna, Stretto di Sicilia e Ionio, in attenuazione quest’ultimo. Poco mossi gli altri mari con moto ondoso in diminuzione per i bacini centro-settentrionali.

Il bollettino per domani 24 maggio 2023

Al Nord, cielo generalmente molto nuvoloso a ridosso dei rilievi alpini, prealpini ed appenninici, con precipitazioni anche in forma di rovescio o temporale in estensione nelle ore centrali anche alle aree pianeggianti con fenomeni e nubi in assorbimento serale su Emilia Romagna, pianura lombarda orientale e veneta dove assisteremo anche ad ampie schiarite.

Al Centro e Sardegna, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti nelle aree interne ad evoluzione diurna e precipitazioni a carattere di rovescio nonché qualche isolato temporale durante le ore più calde, con sconfinamento dei fenomeni fin sulle coste settentrionali marchigiane. Formazioni di locali nebbie o foschie dense al primo mattino e dopo il tramonto nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.

Al Sud e Sicilia, bel tempo su tutto il settore, con debole attività convettiva nelle ore centrali lungo la relativa porzione di dorsale appenninica e formazione di nubi cumuliformi con associati deboli rovesci. Ampie schiarite dal tardo pomeriggio. Formazioni di locali nebbie o foschie dense al primo mattino e dopo il tramonto nelle aree interne di Campania, Puglia salentina e Basilicata.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento su tutto il Paese; massime in diminuzione al Nord e sulla Toscana, in aumento lungo le coste tirreniche meridionali, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo Stretto di Sicilia; mosso il Canale di Sardegna; poco mossi o quasi calmi i restanti bacini.