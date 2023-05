Previsioni Meteo Toscana: piogge diffuse e temperature in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso con precipitazioni diffuse più frequenti e abbondanti sulle zone settentrionali, occasionalmente a carattere di rovescio o temporale. Fenomeni in attenuazione in serata salvo residue precipitazioni sulle zone più orientali e settentrionali della regione.

Venti: deboli-moderati meridionali, tendenti a rinforzare sulla costa e Appennino in serata quando tenderanno a provenire da nord, nord-est.

Mari: mossi.

Temperature: massime in calo.

Domani nuvolosità irregolare, più intensa nel pomeriggio sulle zone interne associata a rovesci e temporali sparsi. Fenomeni più isolati in serata.

Venti: deboli da nord-est, localmente moderati.

Mari: poco mossi o localmente mossi a largo.

Temperature: minime in calo, massime quasi stazionarie con massime entro 20°C in pianura.

Venerdì 12 nuvolosità irregolare più intensa nelle ore pomeridiane sulle zone interne con rovesci e temporali sparsi. Miglioramento in serata.

Venti: deboli variabili; moderati da sud ovest lungo la costa.

Mari: poco mossi in aumento a mossi.

Temperature: in diminuzione le minime, massime stazionarie.

Sabato 13 variabile al mattino con qualche pioggia in prossimità della costa e zone di nord ovest. Aumento delle nubi dal pomeriggio con piogge e rovesci diffusi su gran parte del territorio.

Venti: deboli o moderati meridionali tendenti a ruotare a nord in serata.

Mari: al più mossi.

Temperature: in lieve aumento le minime, quasi stazionarie le massime che risulteranno ancora inferiori alla norma.