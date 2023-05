Previsioni Meteo Toscana: tempo variabile con rovesci e temporali sparsi

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi instabile: aumento della nuvolosità nel pomeriggio con rovesci o brevi temporali sparsi. Residui fenomeni isolati in serata.

Venti: deboli da nord-est, localmente moderati.

Mari: poco mossi o localmente mossi a largo.

Temperature: stazionarie, sui 20-22 gradi in pianura.

Domani variabile-perturbato con rovesci e temporali sparsi. Miglioramento in serata salvo residui fenomeni sulla costa.

Venti: deboli variabili; moderati da sud-ovest lungo la costa.

Mari: poco mossi in aumento a mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo sia le minime che le massime.

Sabato 13 variabile con possibilità di rovesci sparsi durante il giorno, ulteriore peggioramento dal tardo pomeriggio e in nottata.

Venti: deboli o moderati meridionali tendenti a ruotare a nord in serata.

Mari: generalmente mossi.

Temperature: in lieve aumento le minime, quasi stazionarie le massime che risulteranno ancora inferiori alla norma.

Domenica 14 variabile con locali piogge.

Venti: deboli.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie o in calo.

Lunedì 15 nuvoloso, possibili locali piogge.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in leggero aumento.