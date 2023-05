Previsioni Meteo Toscana: piogge sparse oggi e domani

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi parzialmente nuvoloso o nuvoloso con addensamenti più consistenti sui versanti emiliano romagnoli ma senza precipitazioni di rilievo e in Maremma dove saranno possibili precipitazioni sparse e intermittenti, localmente e temporaneamente anche a carattere di rovescio, più probabili su Arcipelago e grossetano.

Venti: moderati da nord-est con locali rinforzi nella mattinata, in attenuazione dal pomeriggio.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime.

Domani molto nuvoloso o a tratti coperto con piogge sparse e locali rovesci, più frequenti sulle zone occidentali e sulle zone appenniniche, in particolare sui versanti emiliano romagnoli.

Venti: deboli-moderati orientali con locali rinforzi.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: stazionarie o in calo le massime che non andranno oltre i 18-19°C in pianure, nuovamente inferiori alla norma.

Sabato 20 irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi più probabili sulle zone prossime alla costa.

Venti: deboli nelle zone interne, orientali sulla costa.

Mari: mossi a largo.

Temperature: in lieve calo le massime.

Domenica 21 parzialmente nuvoloso al mattino, ulteriore aumento delle nubi al pomeriggio con rovesci o temporali sparsi più probabili nelle zone interne.

Venti: deboli o moderati orientali.

Mari: poco mossi sottocosta.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in aumento.