Previsioni Meteo Toscana: peggioramento nel pomeriggio

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso con temporanee schiarite; possibilità di precipitazioni sulle zone settentrionali, che tenderanno a isolarsi sui settori appenninici (in particolare crinali e versanti adriatici) in mattinata; non si escludono brevi rovesci pomeridiani in Maremma. Nel pomeriggio peggioramento, con piogge e rovesci sparsi in sconfinamento inizialmente su aretino senese e grossetano, e in serata anche sulle rimanenti province.

Venti: moderati da nord nord-est, con forti raffiche sui rilievi e sulle pianure centro-settentrionali in particolare allo sbocco delle valli esposte al flusso.

Mari: fra poco mossi e mossi, soprattutto al largo.

Temperature: in aumento le massime sulle zone centro meridionali.

Domani locali precipitazioni durante la notte e in mattinata; ampie schiarite dal pomeriggio.

Venti: moderati da nord est.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo ma in attenuazione dal pomeriggio.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Giovedì 4 sereno in mattinata, temporaneamente nuvoloso nel pomeriggio sulle zone interne.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento.

Venerdì 5 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli occidentali.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime.