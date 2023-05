Previsioni Meteo Toscana: addensamenti pomeridiani sui rilievi

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi poco nuvoloso o temporaneamente velato con modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Venti: deboli occidentali con rinforzi nel pomeriggio.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Domani sereno o temporaneamente velato, salvo locali addensamenti pomeridiani sull’Appennino.

Venti: deboli variabili. Occidentali nella seconda parte della giornata.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Domenica 7 velato. Nuvolosità in aumento dalla sera.

Venti: deboli di Scirocco con rinforzi sull’Arcipelago.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: minime in lieve aumento, massime pressoché stazionarie.

Lunedì 8 parzialmente nuvoloso o temporaneamente nuvoloso. Annuvolamenti più compatti nel pomeriggio sull’Appennino, dove saranno possibili locali rovesci.

Venti: deboli, in prevalenza meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime.