Previsioni Meteo Toscana: primi temporali nel pomeriggio, poi il peggioramento

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso al mattino con locali foschie e nebbie nei fondovalle dell’interno, qualche addensamento in Appennino e velature in transito. Nel pomeriggio nubi cumuliformi sulle zone interne associate a rovesci e brevi temporali più probabili sui rilievi e province di Arezzo e Siena. In serata progressivo aumento della nuvolosità a partire dalle zone di nord ovest dove saranno possibili locali piogge.

Venti: deboli da nord-est, tendenti a provenire da nord-ovest nel pomeriggio sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento al centro-sud e sulla costa.

Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse più frequenti e abbondanti sulle zone settentrionali. Possibili rovesci e temporali. Graduale attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio a partire dalle zone di nord ovest, mentre tenderanno ad attardarsi sull’aretino e sull’Appennino fiorentino.

Venti: deboli-moderati meridionali, tendenti a rinforzare sulla costa e Appennino in serata quando tenderanno a provenire da nord, nord-est.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in netto calo.

Giovedì 11 parzialmente nuvoloso con deboli piogge in mattinata sull’Appennino fiorentino ed aretino. Nel pomeriggio possibili isolati rovesci su Apuane, Amiata e Appennino settentrionale. Peggioramento in serata con piogge a partire dalla costa settentrionale.

Venti: deboli da nord-est, localmente moderati.

Mari: poco mossi o localmente mossi a largo.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento.

Venerdì 12 nuvolosità irregolare a tratti intensa associata a rovesci sparsi o locali termporali.

Venti: deboli variabili; moderati da sud ovest lungo la costa.

Mari: poco mossi in aumento a mossi.

Temperature: in diminuzione.