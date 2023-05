Previsioni Meteo Trentino: oggi rovesci o temporali sparsi, specie in montagna

MeteoWeb

“Oggi nuvolosità irregolare localmente associata a qualche rovescio o temporale, possibile fino a sera. Martedì e mercoledì tempo variabile con prevalenza di ampi tratti soleggiati al mattino e annuvolamenti più fitti al pomeriggio quando saranno probabili rovesci sparsi. Giovedì e venerdì più soleggiato e più asciutto“: è quanto riporta il bollettino di MeteoTrentino.

Oggi alternanza di tratti soleggiati e annuvolamenti irregolari pomeridiani con probabili rovesci o temporali sparsi specie in montagna. Temperature senza variazioni significative. Venti deboli o moderati a regime di brezza.

Domani prevalenza di ampi tratti soleggiati al mattino; al pomeriggio ancora piuttosto instabile e variabile con nuvolosità in aumento e probabili rovesci e temporali sparsi in serata e anche nella notte. Temperature stazionarie. Venti perlopiù deboli variabili con rinforzi in prossimità dei temporali.