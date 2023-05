MeteoWeb

Situazione meteo all’insegna dell’instabilità oggi in Umbria dove persistono piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche a carattere di temporale. Fenomeni in generale attenuazione tra la sera e la notte.

