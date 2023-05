Previsioni Meteo Valle d’Aosta: rovesci sparsi pomeridiani nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Un anticiclone su Irlanda del Nord e Scozia trattiene l’aria polare dal scendere verso l’Europa centrale, ma contemporaneamente convoglia aria umida dalla Pianura Padana verso la Valle d’Aosta. Il passaggio di alcune sacche d’aria più fredde in quota favoriscono un’estesa instabilità sull’Arco alpino, con la formazione di cumuli tipicamente legata al ciclo diurno e causa di rovesci sparsi o locali temporali“: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Oggi schiarite in un contesto irregolarmente nuvoloso con addensamenti in aumento al pomeriggio e associato a rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco.

Venti: 3000 m deboli orientali, in rotazione da ESE e rinforzo; brezze nelle valli.

Temperature: in lieve calo tranne le massime nelle valli.

Zero termico: 2900 » 3500

Temperature a 1500 m 8 » 14; a 3000 m -1 » 2

Domani nubi stratiformi nelle valli al mattino, in dissolvimento, e poco nuvoloso in quota. Cumuli in formazione e qualche rovescio sparso. Maggiore nuvolosità nella notte con rovesci sul SE.

Temperature: stabili.

Pressione: stazionaria.

Venti: 3000 m deboli dai quadranti settentrionali; brezze nelle valli.