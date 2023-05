Previsioni Meteo Veneto: rovesci da oggi pomeriggio fino a domani

MeteoWeb

“Dal pomeriggio/sera di lunedì 1° maggio e nella giornata di martedì 2 sono previste precipitazioni estese, anche a carattere di rovescio: saranno più significative sulla pianura centro meridionale, dove saranno probabili quantitativi consistenti in particolare verso sud“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Con l’inizio settimana sull’Europa giunge da nord-ovest una saccatura, da cui si stacca un nucleo depressionario che poi interessa il Mediterraneo, lasciando infine spazio a una rimonta anticiclonica da sud-ovest; il Veneto risente seppur marginalmente di tali perturbazioni, con culmine di nubi e precipitazioni tra lunedì sera e martedì; spicca nella fase più perturbata una ridotta escursione termica, che poi tornerà ad aumentare, anche di molto in montagna”.

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto, salvo sporadiche schiarite; crescente probabilità di precipitazioni da sparse a diffuse, da deboli a moderate salvo locali rovesci od occasionali temporali su Prealpi e pianura, con limite delle nevicate in abbassamento a circa 1700-2000 m; contenuto calo delle temperature diurne rispetto a domenica.

Domani cielo coperto, salvo qualche schiarita più probabile specie verso fine giornata su zone montane e pianura nord-occidentale.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso alta (75-100%), per fenomeni da diffusi a sparsi con locali rovesci od occasionali temporali specie in pianura; limite delle nevicate sui 1800-2100 m.

Temperature: Minime in lieve calo sulle zone montane e pedemontane, pressochè stazionarie altrove; per le massime prevarrà una contenuta diminuzione, salvo lievi controtendenze sulle zone montane e pedemontane.

Venti: Generalmente nord-orientali; in quota, moderati o temporaneamente anche tesi; nelle valli, deboli; altrove perlopiù moderati, a tratti anche tesi su costa e bassa pianura.

Mare: In prevalenza mosso a nord e molto mosso a sud.

Mercoledì 3 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) di locali modesti fenomeni nelle prime ore sulla pianura meridionale e in quelle pomeridiane sulle zone montane, per il resto nulla o molto bassa (0-5%).

Temperature: Le minime diminuiranno un po’ soprattutto sulle zone montane e pedemontane; massime in discreto aumento.

Venti: In quota, perlopiù moderati dai quadranti settentrionali; altrove, generalmente deboli con direzione variabile.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Giovedì 4 cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno ma anche vari modesti addensamenti, in genere senza precipitazioni; temperature minime stazionarie o in lieve calo ad alta quota e sulla bassa pianura, in moderato aumento altrove; le temperature massime in montagna aumenteranno, nelle valli non varieranno molto e in pianura diminuiranno un po’.

Venerdì 5 in pianura cielo perlopiù poco nuvoloso con spazi di sereno anche ampi e alcuni addensamenti soprattutto dal pomeriggio a ridosso dei rilievi, in genere senza piogge; sulle zone montane moderata variabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi soprattutto nelle ore pomeridiane, quando ivi saranno possibili alcune precipitazioni anche a carattere di rovescio; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime in pianura aumenteranno e in montagna subiranno contenute variazioni di carattere locale.