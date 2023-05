Previsioni Meteo Veneto: ancora forte maltempo oggi e domani

MeteoWeb

“Mercoledì e giovedì fase di tempo perturbato, con precipitazioni estese e persistenti; quantitativi da consistenti ad abbondanti su gran parte della regione“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Su gran parte d’Europa s’instaura un’ampia circolazione ciclonica, alimentata con aria fresca e umida di origine atlantica; per il Veneto ne conseguono molte nubi e varie fasi di precipitazioni, tra cui la più significativa è quella a cavallo tra mercoledì e giovedì, poi sono previste delle pause alternate a fenomeni in genere più discontinui; all’inizio scarsa escursione termica diurna, in parziale successiva ripresa per la comparsa di qualche schiarita“.

Oggi cielo in genere coperto; precipitazioni diffuse, con alcuni rovesci od occasionali temporali e quantitativi via via più consistenti specie in pianura; limite delle nevicate in abbassamento, fino a 1700-2000 metri di sera; temperature diurne in significativo calo rispetto a martedì; venti perlopiù dai quadranti orientali, sulla costa e in quota da moderati a tesi, sull’entroterra pianeggiante moderati, nelle valli prevalentemente deboli.

Domani cielo da coperto a molto nuvoloso, con qualche schiarita da sud-ovest.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso alta (75-100%) per fenomeni almeno localmente consistenti, nelle prime ore diffusi e poi da sparsi a locali, comunque in diradamento più precoce a sud-ovest; potranno verificarsi alcuni rovesci e qualche locale temporale in pianura, specie nelle prime ore a sud-est; limite delle nevicate in genere a 1600-1900 m, ma localmente a quote anche un po’ inferiori.

Temperature: Minime in diminuzione, al più localmente contenuta; le massime subiranno a sud-ovest un aumento, ad est una diminuzione e altrove contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota prevalentemente tesi dai quadranti orientali, a tratti localmente forti da sud-est sulle Prealpi al mattino, poi in attenuazione; sulla costa dai quadranti orientali, da tesi o a tratti localmente forti a moderati; altrove perlopiù nord-orientali, moderati sull’entroterra e a tratti anche nelle valli.

Mare: Nelle prime ore mosso, in seguito poco mosso.

Venerdì 12 cielo molto nuvoloso, a parte alcune schiarite più probabili fino al mattino sulle zone centro-meridionali.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) per fenomeni da locali a sparsi, anche a carattere di rovescio o locale temporale specie in pianura, comunque più radi nella prima parte della giornata e più presenti in seguito; limite delle nevicate indicativamente a 1700-2000 m.

Temperature: Minime in lieve calo, massime in aumento specie a nord-est.

Venti: In quota, da moderati a deboli sud-orientali; altrove perlopiù dai quadranti nord-orientali, da moderati a deboli.

Mare: A sud in genere poco mosso, altrove a tratti poco mosso e più spesso quasi calmo specie sottocosta.

Sabato 13 cielo nuvoloso o a tratti molto nuvoloso, ma con alcune fasi di schiarita; precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale, probabilmente un po’ più diffuse a sud di sera; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno diminuzioni su zone montane e alta pianura, aumenti altrove; temperature massime in leggero aumento.

Domenica 14 cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto; precipitazioni da sparse a temporaneamente diffuse, con probabilità di rovesci e qualche temporale; temperature minime senza notevoli variazioni a sud e in aumento altrove, massime in calo.