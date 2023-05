Previsioni Meteo Veneto: domani forte maltempo, al via fase di tempo perturbato

MeteoWeb

“Mercoledì 10 fase di tempo perturbato con precipitazioni estese, con quantitativi anche consistenti”: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Martedì l’ingresso di un temporaneo cuneo di alta pressione determinerà condizioni di variabilità, dalla sera pressione in cedimento per l’avvicinamento di una perturbazione da ovest. Mercoledì la saccatura, in ingresso da ovest, si approfondirà e tenderà a permanere sul Mediterraneo centro-occidentale mantenendo una circolazione ciclonica fino a sabato, portando una prolungata fase di tempo perturbato, con precipitazioni diffuse tra mercoledì e giovedì, più discontinue in seguito. Da mercoledì si avrà inoltre un marcato calo delle temperature massime, in lieve ripresa da venerdì“.

Oggi sulle zone montane e pedemontane frequente nuvolosità via via più consistente con probabilità di qualche precipitazione. In pianura iniziali ampi tratti soleggiati, poi nel corso del pomeriggio/sera aumento della nuvolosità. Dalla tarda serata generale aumento della probabilità di precipitazioni diffuse sui settori montani, pedemontani centro-occidentali e sulla pianura ad ovest/sud-ovest. Temperature massime in calo sulle zone montane, stazionarie altrove. In pianura venti deboli, a tratti moderati, dai quadranti orientali. In quota venti deboli/moderati da sud-ovest.

Domani tempo perturbato, con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni già nella notte, con locali rovesci od occasionali temporali; limite della neve in abbassamento, fino a 1800-2000 metri, solo localmente a quote inferiori. Si tratterà di precipitazioni estese con quantitativi anche consistenti.

Temperature: In diminuzione, anche sensibile nei valori massimi.

Venti: Venti moderati da nord-est in pianura, tesi a fine giornata sulla costa. In quota inizialmente deboli/moderati meridionali in rotazione e rinforzo fino a moderati/tesi da nord-est al pomeriggio.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso nel pomeriggio.

Giovedì 11 in prevalenza molto nuvoloso, salvo possibili parziali schiarite sui settori meridionali a fine giornata.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse, nel corso del pomeriggio probabile diradamento ed esaurimento dei fenomeni sui settori meridionali della pianura. Saranno ancora possibili locali rovesci od occasionali temporali. Limite della neve intorno ai 1600-1700 m, localmente a quote inferiori.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o localmente in ulteriore diminuzione; massime stazionarie o in locale aumento sui settori centro-occidentali, in calo altrove.

Venti: Venti tesi/forti da nord-est su costa e pianura limitrofa fino a parte del pomeriggio, in successiva attenuazione; nell’entroterra da moderati a deboli. In quota moderati/tesi dai quadranti orientali.

Mare: In prevalenza mosso; attenuazione del moto ondoso in serata.

Venerdì 12 permangono condizioni di tempo variabile/instabile, con cielo in prevalenza nuvoloso. Saranno ancora probabili precipitazioni in mattinata a carattere sparso e discontinuo, più diffuse nel pomeriggio; in probabile diradamento in serata sulle zone dolomitiche (probabilità di precipitazioni nel complesso medio-alta 50-75%). Saranno probabili locali rovesci e temporali. Limite della neve intorno ai 1900-2000 m. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ripresa.

Sabato 13 variabile, a tratti instabile, con nubi che si alterneranno a schiarite. Precipitazioni discontinue e a carattere sparso, più frequenti nella seconda parte della giornata, specie verso sera. Temperature minime stazionarie, massime in ripresa. Venti in pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati sulla costa.