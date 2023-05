Previsioni Meteo Veneto: variabilità e instabilità almeno fino a domenica

MeteoWeb

“Una saccatura atlantica, in approfondimento sulla Francia, ha portato una fase di tempo marcatamente perturbato da mercoledì, i cui fenomeni tenderanno ad esaurirsi entro la sera di giovedì. In seguito, la bassa pressione che continuerà a gravitare tra l’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo settentrionale, convoglierà sul Veneto variabilità e tratti di instabilità, almeno fino a domenica. Lunedì probabile fase di minore variabilità“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo molto nuvoloso o anche coperto, soprattutto sulle zone nord-orientali; possibile qualche parziale schiarita altrove. Residue precipitazioni più diffuse e persistenti sulle Dolomiti e sulla pianura nord-orientale, meno probabili e più localizzate sul resto della regione. Limite della neve in rialzo fino a 1600-1900 m. Temperature diurne in calo in montagna, senza notevoli variazioni in pianura. Venti in quota deboli/moderati orientali; sulla pianura interna deboli variabili, su costa e pianura limitrofa moderati, a tratti tesi, da nord-est.

Domani cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso, con possibilità di qualche schiarita, soprattutto in pianura fino a metà giornata e maggiori addensamenti nel pomeriggio.

Precipitazioni: In montagna probabilità da alta (75-100%) a medio-alta(50-75%) di fenomeni locali o sparsi anche a carattere di rovescio, con limite neve intorno ai 1900-2100 m. In pianura generalmente assenti fino al mattino, poi probabilità in aumento fino a alta (75-100%) per piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, in estensione a tutte le aree nel corso del pomeriggio.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in aumento.

Venti: In quota moderati sud-orientali; nelle valli variabili. In pianura deboli o moderati, in prevalenza dai quadranti orientali.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Sabato 13 cielo nuvoloso o a tratti molto nuvoloso, con possibili parziali schiarite, soprattutto in pianura.

Precipitazioni: Probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni discontinue ed intermittenti, che potranno verificarsi soprattutto tra la notte ed il primo mattino e a partire dalle ore centrali. Fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nella seconda parte della giornata. Limite della neve sopra i 2000 m.

Temperature: Minime stazionarie o in locale variazione in pianura, in diminuzione in montagna. Massime senza notevoli variazioni o in locale lieve aumento.

Venti: In quota deboli da sud; nelle valli variabili. In pianura deboli o temporaneamente moderati, soprattutto nella prima metà della giornata, dai settori orientali.

Mare: Mosso. con moto ondoso in intensificazione fino a molto mosso in serata.

Domenica 14 nuvolosità variabile, a tratti più consistente, in probabile diradamento dal pomeriggio/sera. Evoluzione incerta per le precipitazioni che fino al pomeriggio saranno probabili su parte del territorio; tuttavia l’estensione dei fenomeni e la loro intensità sembrano ancora suscettibili di notevoli cambiamenti. Temperature stazionarie o in locale variazione.

Lunedì 15 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo possibile attività cumuliforme sui rilievi. Temperature massime in ripresa.