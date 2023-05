Previsioni Meteo Veneto: forte maltempo fino a domani, attenzione al Centro/Sud

MeteoWeb

“Fino a mercoledì mattina tempo in prevalenza perturbato, con varie fasi di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o locale temporale. I quantitativi più consistenti saranno sulle zone centro-meridionali. Venti da nord-est inizialmente ancora forti sulla costa meridionale e pianura limitrofa, con tendenza ad attenuazione dalla sera“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge:

“Da martedì e fino a parte di mercoledì la risalita di un minimo depressionario verso il centro Italia porterà una nuova marcata fase di tempo instabile/perturbato, con precipitazioni diffuse e deciso rinforzo dei venti dai quadranti orientali. In seguito tale nucleo tenderà ad esaurirsi ma la circolazione rimarrà ancora in parte ciclonica determinando sulla regione condizioni di variabilità, con ancora molte nubi e possibilità di isolate precipitazioni. Da venerdì probabile approfondimento di un nuovo nucleo depressionario sul Mediterraneo occidentale, che convoglierà ancora correnti umide instabili dai quadranti meridionali, determinando condizioni di tempo instabile/perturbato“.

Oggi cielo in prevalenza molto nuvoloso/coperto con precipitazioni inizialmente ancora diffuse (probabilità alta 75-100%) su tutta la regione; poi fenomeni in probabile temporaneo diradamento fino a metà pomeriggio su parte della pianura, con fenomeni più discontinui o del tutto assenti, altrove saranno a carattere sparso. Verso sera probabile nuova ripresa delle precipitazioni, specie sulla pianura, dove saranno ancora a carattere diffuso. Limite delle nevicate intorno a 2200-2300 m, localmente a quote più basse. Temperature massime in diminuzione. Venti in quota tesi/forti dai quadranti orientali; in pianura venti da nord-est moderati nell’entroterra, tesi su pianura orientale e costa, inizialmente ancora forti sui settori costieri meridionali.

Domani in prevalenza cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: Nella notte fino a parte del mattino precipitazioni diffuse (probabilità alta 75-100%), sulle zone montane (con limite della neve intorno ai 2100-2200 m) e sulla pianura meridionale e costiera, poi tendenza a diradamento dei fenomeni, fino ad esaurimento su gran parte della regione, salvo sulla costa e pianura sud-orientale, dove potranno insistere con fenomeni inizialmente ancora diffusi poi, fino a parte del pomeriggio, a carattere discontinuo. In serata tendenza ad esaurimento delle precipitazioni ovunque.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni; massime stazionarie in montagna, in ulteriore lieve calo in pianura.

Venti: In pianura nell’entroterra variabili in prevalenza deboli. Sulla costa da nord-est: moderati/tesi nella notte fino al primo mattino poi in temporanea attenuazione e in nuovo rinforzo in serata fino a risultare ancora tesi. In quota tesi/forti da nord-est fino al mattino, in successiva attenuazione.

Mare: Mosso.

Giovedì 18 parzialmente nuvoloso con tratti soleggiati, specie al mattino.

Precipitazioni: Al mattino generalmente assenti, in seguito probabilità bassa (5-25%) di locali precipitazioni sulle zone montane, assenti altrove.

Temperature: Minime in calo su zone montane e pedemontane, stazionarie altrove; massime in generale ripresa.

Venti: Sulla costa Bora tesa, in temporanea attenuazione durante le ore centrali e in probabile nuovo rinforzo dalla sera. Sul resto della pianura venti deboli/moderati dai quadranti orientali. In quota deboli/moderati da est/sud-est.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Venerdì 19 permangono condizioni di variabilità, con cielo al mattino in prevalenza nuvoloso, nel corso del pomeriggio in pianura nubi più irregolari con comparsa di schiarite. Probabili precipitazioni sparse sui settori montani e occidentali della pianura, specie nella seconda parte della giornata. Temperature in contenuto aumento. Venti in pianura in prevalenza moderati da nord-est.

Sabato 20 probabili condizioni di variabilità con cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con associate probabili precipitazioni da sparse a diffuse nel corso della giornata. Temperature senza notevoli variazioni. Rinforzi di Bora su costa e pianura limitrofa. In quota venti moderati/tesi da sud-est.