Previsioni Meteo Veneto: da domani forte maltempo e rinforzo dei venti

“Nella giornata di martedì previste condizioni di tempo a tratti perturbato con precipitazioni anche a carattere di rovescio o locale temporale. I fenomeni interesseranno diffusamente il territorio regionale, con quantitativi più consistenti sulle zone centro-meridionali. Rinforzo dei venti da nord-est su costa e pianura limitrofa, specie sui settori centro-meridionali dove potranno risultare anche forti”: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Nella giornata di lunedì una temporanea rimonta anticiclonica determinerà condizioni di tempo variabile e meno instabile rispetto ai giorni precedenti. Da martedì e fino a parte di mercoledì la risalita di un minimo depressionario verso il centro Italia porterà una nuova marcata fase di tempo instabile/perturbato, con precipitazioni diffuse e deciso rinforzo dei venti dai quadranti orientali. In seguito permarranno condizioni di variabilità con ancora molte nubi e possibilità di sporadiche precipitazioni“.

Oggi in pianura cielo da poco nuvoloso a progressivamente nuvoloso nel corso della serata. Sulle zone montane e pedemontane in prevalenza nuvoloso con probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche piovasco o rovescio od occasionale temporale sulle Prealpi. In pianura precipitazioni generalmente assenti. Temperature massime in contenuto aumento. Venti in quota moderati dai settori settentrionali. In pianura di direzione variabile, deboli/moderati, in intensificazione da nord-est dalla sera in prossimità della costa.

Domani cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, salvo possibili parziali e temporanee schiarite.

Precipitazioni: Dalle primissime ore precipitazioni via via diffuse (probabilità alta 75-100%) a partire dai settori sud-orientali della pianura, in successiva estensione al resto della regione. Si tratterà di precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale, che potranno dare luogo a quantitativi localmente consistenti, specie sui settori centro-meridionali. Nel corso del pomeriggio tendenza a diradamento delle precipitazioni su pianura centro-settentrionale e occidentale, con fenomeni più discontinui o del tutto assenti; altrove saranno a carattere sparso con possibile ripresa in serata sui settori costieri e meridionali. Limite delle nevicate intorno a 2200-2400 m, localmente a quote più basse.

Temperature: Minime in aumento, massime in diminuzione.

Venti: Da nord-est: in quota da moderati in intensificazione fino a tesi/forti. In pianura venti da nord-est moderati/tesi nell’entroterra, tesi/forti su costa, specie sui settori centro-meridionali e pianura limitrofa.

Mare: Mosso.

Mercoledì 17 in prevalenza cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: Nella notte fino a parte del mattino precipitazioni diffuse (probabilità alta 75-100%), poi tendenza a diradamento dei fenomeni, fino ad esaurimento su gran parte della regione, salvo sulla costa e sulle zone montane, dove potranno insistere con fenomeni a carattere discontinuo. Limite della neve intorno ai 2200-2300 m.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura nell’entroterra variabili in prevalenza deboli. Sulla costa da nord-est: moderati/tesi nella notte fino al primo mattino poi in temporanea attenuazione e in nuovo rinforzo in serata fino a risultare ancora tesi. In quota tesi/forti da nord-est fino al mattino, in successiva attenuazione.

Mare: Mosso.

Giovedì 18 condizioni di variabilità con cielo in prevalenza nuvoloso. Saranno ancora possibili delle precipitazioni sparse nella notte fino al primo mattino e in serata, a carattere locale e discontinuo nel resto della giornata. Temperature senza notevoli variazioni o in locale lieve aumento nei valori massimi. Venti da nord-est sulla costa ancora tesi fino al primo mattino, poi in attenuazione.

Venerdì 19 permangono condizioni di variabilità con cielo al mattino in prevalenza nuvoloso, nel corso del pomeriggio nubi più irregolari con comparsa di schiarite, specie in pianura. Probabili precipitazioni sparse, inizialmente anche in pianura, poi più probabili sulle zone montane. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in locale aumento. Venti in pianura in prevalenza da nord-est deboli/moderati nell’entroterra, moderati/tesi sulla costa.