Previsioni Meteo Veneto: fasi di nuvolosità si alternano a schiarite

“Vi è una discreta circolazione ciclonica che dapprima lascia spazio ad una moderata espansione di un promontorio da sud-est, poi riprende in parte la sua influenza sull’Italia e infine regredisce per l’espansione di un’area anticiclonica a nord-est; nel frattempo, le temperature cominciano a salire in modo apprezzabile; sul Veneto frequenti fasi di nuvolosità si alternano a schiarite più probabili giovedì, venerdì e soprattutto domenica, le precipitazioni si diradano salvo una fase relativamente perturbata attesa per sabato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo molto nuvoloso, ma con probabilità di qualche parziale schiarita; possibili locali precipitazioni, perlopiù di modesta entità salvo occasionali rovesci; temperature diurne inferiori alla norma; locali fasi di moderata ventilazione nord-orientale sulla costa.

Domani cielo irregolarmente nuvoloso, con spazi di sereno che in pianura saranno più presenti dalle ore centrali in poi e in montagna fino al primo pomeriggio.

Precipitazioni: Fino al mattino, assenti ovunque; in seguito potranno verificarsi locali modesti fenomeni con probabilità in temporaneo aumento fino a nulla o molto bassa (0-5%) in pianura, bassa (5-25%) sulle Prealpi e medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento sulla costa, in diminuzione altrove; massime in moderato aumento, salvo locali lievi controtendenze più che altro in montagna.

Venti: In quota dai quadranti orientali, deboli salvo temporanee fasi di moderato rinforzo sulle Prealpi; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura perlopiù dai quadranti nord-orientali, a tratti deboli e a tratti moderati, localmente anche tesi nella prima parte della giornata specie a sud.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Venerdì 19 cielo da molto nuvoloso a coperto, salvo qualche possibile schiarita all’inizio della giornata.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso bassa (5-25%) di alcuni modesti fenomeni, specie in montagna dal pomeriggio.

Temperature: Minime in aumento, salvo locali lievi controtendenze sulle zone più a sud-est; massime stazionarie o in leggero aumento.

Venti: In quota da sud-est, da deboli a moderati; nelle valli, deboli con direzione variabile salvo locali fasi di moderato rinforzo dai quadranti sud-orientali; in pianura perlopiù dai quadranti nord-orientali, a tratti deboli e a tratti moderati con possibili temporanee fasi di relativo rinforzo sulla costa.

Mare: Poco mosso.

Sabato 20 cielo molto nuvoloso o coperto; precipitazioni da locali a sparse soprattutto sulle zone interne, con possibilità di fenomeni più diffusi e alcuni rovesci a fine giornata; le temperature saranno un po’ in aumento, salvo subire contenute variazioni di carattere locale riguardo alle minime sulle zone montane e pedemontane.

Domenica 21 variabilità residua, nelle prime ore con molte nubi e qualche probabile precipitazione più che altro sulle zone interne, poi con crescenti spazi di sereno; per le temperature prevarranno discreti aumenti, salvo locali lievi controtendenze delle minime.