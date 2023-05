Previsioni Meteo Veneto: fase perturbata nel fine settimana

MeteoWeb

“Vi è una discreta circolazione ciclonica che dapprima lascia spazio ad una moderata espansione di un promontorio da sud-est, poi riprende in parte la sua influenza sull’Italia e infine regredisce per l’espansione di un’area anticiclonica a nord-est; nel frattempo, le temperature cominciano a salire in modo apprezzabile; sul Veneto frequenti fasi di nuvolosità si alternano a schiarite più probabili giovedì, venerdì e a fine periodo, le precipitazioni si diradano salvo una fase relativamente perturbata attesa per sabato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi residua variabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi più significativi in montagna, ove è più probabile localmente qualche modesta precipitazione; temperature diurne in contenuta ripresa rispetto ai giorni precedenti.

Domani cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo qualche possibile parziale schiarita a tratti.

Precipitazioni: Fenomeni perlopiù modesti e sparsi sulle zone montane da metà giornata in poi, tendenti ad interessare un po’ anche la pianura specie ad ovest, con probabilità che complessivamente sul territorio regionale sarà medio-bassa (25-50%).

Temperature: In contenuto aumento, specie riguardo alle minime sulle zone interne.

Venti: In quota deboli salvo occasionali moderati rinforzi, dai quadranti orientali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura perlopiù moderati dai quadranti nord-orientali, con attenuazioni soprattutto nelle ore pomeridiane e rinforzi più significativi sulla costa.

Mare: Poco mosso, od al più temporaneamente mosso nelle prime ore.

Sabato 20 cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: La probabilità complessivamente aumenterà fino ad alta (75-100%) specie da metà giornata, per fenomeni sparsi soprattutto sulle zone interne, con alcuni rovesci nonchè qualche possibile temporale sulla pianura e localmente sulle Prealpi.

Temperature: In contenuto aumento.

Venti: In quota da sud-est, da moderati a tesi specie sulle Prealpi; nelle valli locali moderati rinforzi dai quadranti orientali a tratti, per il resto deboli con direzione variabile; in pianura, moderati o localmente a tratti tesi dai quadranti nord-orientali.

Mare: Fino a parte del pomeriggio mosso, poi tendente a divenire poco mosso.

Domenica 21 tempo variabile, con addensamenti nuvolosi nelle prime ore abbastanza estesi, poi alternati a spazi di sereno probabilmente più significativi su zone costiere e pianura orientale; fasi di precipitazioni sparse, con probabilità di alcuni rovesci o temporali, più che altro sulle zone interne; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale riguardo ai valori minimi e un contenuto aumento riguardo a quelli massimi.

Lunedì 22 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e qualche locale addensamento; precipitazioni generalmente assenti, salvo al più locali piovaschi sulle zone montane e occasionalmente su quelle pedemontane; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui prevarranno le diminuzioni, le massime saranno in contenuto aumento specie sulle zone centro-meridionali.