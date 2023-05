Previsioni Meteo Veneto: oggi pioggia, da domani temperature in aumento

MeteoWeb

“L’attuale circolazione ciclonica tenderà ad indebolirsi nel corso di sabato, e da domenica ci saranno condizioni di alta pressione. Venerdì modeste piogge, mentre da sabato a partire dalla pianura la caratterista meteorologica saliente sarà l’aumento delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza coperto, solo a tratti leggere diminuzioni della nuvolosità. Attese modeste precipitazioni da estese/frequenti a locali/temporanee andando da ovest a est; quota neve attorno ai 2300-2400 m. Temperature in calo anche sensibile rispetto a giovedì, sotto la media di pomeriggio e sopra la media di sera anche di molto.

Domani sulla pianura: di notte coperto; di mattina leggera/moderata diminuzione della nuvolosità a partire da est; dal pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti eccezion fatta per le zone pedemontane, dove sarà in prevalenza nuvoloso. Sui monti in prevalenza coperto, solo a tratti leggere diminuzioni della nuvolosità.

Precipitazioni: Sulla pianura: di notte andando da ovest a est probabilità da medio-bassa (25-50%) a bassa (5-25%) per modeste piogge da sparse a locali; dal mattino probabilità bassa (5-25%); in prevalenza assenti, solo localmente modeste piogge a tratti. Sui monti probabilità medio-alta (50-75%); attese in modo discontinuo per tutta la giornata, generalmente deboli e sulle Prealpi a tratte moderate, con quota neve attorno ai 2500-2700 m.

Temperature: In aumento anche sensibile rispetto a venerdì, sopra la media specie nelle ore notturne.

Venti: Sulla pianura moderati da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-est.

Mare: Mosso.

Domenica 21 nella prima metà di giornata a partire da est nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Nella seconda metà di giornata in prevalenza sereno o poco nuvoloso, su rilievi e zone limitrofe a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Sulla pianura assenti. Sui monti probabilità bassa (5-25%) per modeste piogge locali a tratti.

Temperature: In aumento anche sensibile rispetto a sabato.

Venti: In alta montagna da sud-est, moderati/tesi fino al mattino e deboli/moderati dal pomeriggio. Altrove deboli/moderati, con direzione variabile nelle valli e da nord-est sulla pianura.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 22 in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche pioggia. Temperature senza variazioni di rilievo sulla pianura e in aumento sui monti.

Martedì 23 fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, tra il pomeriggio e la sera a partire da nord nuvolosità in aumento con delle piogge sui monti e qualche pioggia anche sulla pedemontana verso sera. Temperature senza variazioni di rilievo sulla pianura e in aumento sui monti.