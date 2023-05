Previsioni Meteo Veneto: oggi ancora piogge estese e rovesci

MeteoWeb

“Nella seconda parte di martedì 2 precipitazioni ancora estese sulla pianura centro meridionale, localmente a carattere di rovescio, con quantitativi giornalieri consistenti specie verso sud“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “L’inizio della settimana si caratterizza sull’Europa per il transito da nord-ovest di una saccatura, da cui si stacca un nucleo depressionario che interessa il Mediterraneo, lasciando poi spazio ad una rimonta anticiclonica da sud-ovest; sul Veneto nubi e precipitazioni si diradano già da martedì, con ripresa dell’escursione termica tra il dì e la notte; verso fine periodo, un contenuto calo della pressione favorisce una crescente variabilità e un moderato aumento della probabilità di precipitazioni a partire dalle zone montane“.

Oggi cielo coperto, salvo alcune schiarite più che altro a nord-ovest; precipitazioni da diffuse a sparse, con locali rovesci od occasionali temporali specie in pianura; per le temperature diurne, rispetto a lunedì, prevale una contenuta diminuzione a parte lievi controtendenze sulle zone montane e pedemontane; venti generalmente nord-orientali, in quota moderati o temporaneamente anche tesi, nelle valli deboli, altrove perlopiù moderati ma a tratti anche tesi su costa e bassa pianura.

Domani un po’ di variabilità residua, con prevalenti spazi di sereno ma anche alcuni addensamenti nelle prime ore soprattutto a sud-ovest, nonché sparsi nel pomeriggio sulle zone montane.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso bassa (5-25%) su Prealpi e pianura centro-occidentale, nulla o molto bassa (0-5%) altrove; si tratterà eventualmente di locali fenomeni anche a carattere di rovescio od occasionale temporale, più che altro nelle prime ore a sud-ovest e meno significativamente in quelle pomeridiane sulle zone montane, per il resto pressochè assenti.

Temperature: Per le minime, prevarrà un lieve calo; massime in aumento, localmente anche significativo.

Venti: In quota prevalentemente moderati ma a tratti localmente anche tesi, dai quadranti nord-orientali; a tratti moderati dai quadranti nord-orientali su bassa pianura e costa, per il resto deboli con direzione variabile in pianura e nelle valli.

Mare: Nelle prime ore mosso, poi poco mosso.

Giovedì 4 cielo da sereno a poco nuvoloso, a parte qualche addensamento in più dal pomeriggio sulle zone montane.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui ad est prevarranno le diminuzioni; le massime sulle Dolomiti aumenteranno, su Prealpi e pianura occidentale non varieranno molto, altrove diminuiranno un po’.

Venti: In quota da moderati a deboli, dai quadranti settentrionali; altrove deboli con direzione variabile, salvo qualche temporaneo moderato rinforzo dai quadranti orientali in pianura.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Venerdì 5 in pianura cielo perlopiù poco nuvoloso con spazi di sereno anche ampi e alcuni addensamenti soprattutto dal pomeriggio a ridosso dei rilievi, in genere senza piogge; sulle zone montane tempo un po’ variabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi soprattutto dalle ore centrali in poi, quando ivi saranno possibili alcune precipitazioni anche a carattere di rovescio; le temperature minime subiranno in quota un moderato aumento, altrove contenute variazioni di carattere locale tra cui prevarranno le diminuzioni ad est; per le temperature massime, prevarrà un contenuto aumento.

Sabato 6 cielo irregolarmente nuvoloso, con alcuni spazi di sereno alternati a crescenti addensamenti nuvolosi soprattutto sulle zone interne; dapprima in montagna e verso sera anche in pianura, saranno probabili alcune precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; temperature minime in aumento perlopiù contenuto; le temperature massime subiranno in montagna una diminuzione soprattutto a nord-est, altrove contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti a sud.