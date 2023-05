Previsioni Meteo Veneto: temperature in aumento, valori sopra la media

MeteoWeb

“L’attuale circolazione ciclonica si sta indebolendo, da domenica attese condizioni anticicloniche che persisteranno fino a martedì mattina, da martedì pomeriggio pressione in calo. Sabato piogge modeste, poi le temperature sopra la media anche di molto saranno la caratterista meteorologica saliente, da martedì pomeriggio delle piogge più probabilmente sui monti“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza coperto, a tratti leggere diminuzioni della nuvolosità. Ci saranno modeste piogge; di pomeriggio da estese/discontinue a locali/brevi andando da ovest a est, di sera locali/brevi. Temperature simili a venerdì; valori pomeridiani sotto la media e valori serali sopra la media, anche di molto.

Domani nella prima metà di giornata a partire da est nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Nella seconda metà di giornata in prevalenza sereno o poco nuvoloso, su rilievi e zone limitrofe a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Sulla pianura assenti. Sui monti probabilità bassa (5-25%) per modeste piogge locali a tratti.

Temperature: Più alte anche di molto rispetto a sabato e alla media.

Venti: Deboli/moderati, nelle valli con direzione variabile e altrove da nord-est.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 22 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Sui monti di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per modeste piogge locali a tratti, per il resto assenti.

Temperature: Simili a domenica, eccetto lievi diminuzioni fino al primo mattino sulla pianura e lievi aumenti dal pomeriggio sui monti.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord-est e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Martedì 23 fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, tra il pomeriggio e la sera a partire da nord nuvolosità in aumento con delle piogge sui monti e qualche pioggia anche sulla pedemontana verso fine giornata. Temperature senza variazioni di rilievo sulla pianura e in aumento sui monti.

Mercoledì 24 sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge più probabilmente in prossimità dei rilievi. Sui monti nuvoloso con varie piogge discontinue. Temperature in aumento di notte e in calo di giorno.