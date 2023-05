Previsioni Meteo Veneto: variabilità e pioggia nei prossimi giorni

MeteoWeb

“La situazione è interlocutoria dal punto di vista sinottico, comunque tale da indurre sulla nostra regione un tendenziale aumento della variabilità a partire dalle zone montane, con probabilità crescente di alcune precipitazioni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi leggera variabilità con spazi di sereno prevalenti in pianura e nubi un po’ più presenti dal pomeriggio soprattutto in montagna, associati alla possibilità di qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o locale temporale.

Domani tempo un po’ variabile, con spazi di sereno anche ampi specie fino al mattino e addensamenti sparsi più presenti sulle zone montane dal pomeriggio in poi.

Precipitazioni: All’inizio, assenti; la probabilità poi aumenterà fino a medio-alta (50-75%) sulle Dolomiti, medio-bassa (25-50%) sulle Prealpi, bassa (5-25%) sulle zone pedemontane e nulla o molto bassa (0-5%) altrove; potranno infatti verificarsi, più che altro a nord, fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Un po’ in aumento, a parte locali modeste controtendenze delle minime.

Venti: In quota, perlopiù moderati dai quadranti orientali; altrove deboli con direzione variabile, salvo iniziali fasi di moderato rinforzo dai quadranti orientali in pianura.

Mare: Inizialmente poco mosso, poi quasi calmo.

Venerdì 2 discreta variabilità, con spazi di sereno più persistenti sulla bassa pianura e nubi più significative sulle zone montane.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) in montagna, medio-bassa (25-50%) sull’entroterra pianeggiante e bassa (5-25%) sulle zone costiere, per fenomeni locali o a tratti sparsi anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In quota da deboli a moderati, dai quadranti orientali; altrove deboli con direzione variabile, salvo possibili moderati rinforzi dai quadranti orientali sulle zone costiere alla sera.

Mare: Quasi calmo.

Sabato 3 tempo da variabile a relativamente instabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi più frequenti sull’entroterra, associati a probabili fasi di precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale; le temperature in montagna aumenteranno riguardo alle minime e caleranno riguardo alle massime, in pianura subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui per le massime prevarranno leggere diminuzioni.

Domenica 4 tempo instabile, con molte nubi a fronte di alcune schiarite; varie fasi di precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, più probabili sulle zone interne; le temperature minime non varieranno molto, le massime subiranno una contenuta diminuzione.