Previsioni Meteo Veneto: stabilità fino a sabato, poi cedimento della pressione

“Un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale manterrà fino a sabato il tempo in prevalenza stabile e soleggiato, soprattutto in pianura. Tra domenica e lunedì un lieve cedimento della pressione consentirà il passaggio di masse d’aria più umide che daranno luogo a degli annuvolamenti e a qualche precipitazione sulle zone montane e pedemontane. Temperature in ripresa, con valori prossimi o un po’ superiori alla media fino a domenica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno, salvo passaggi di velature. Precipitazioni assenti. Temperature diurne in ripresa. Venti in quota deboli settentrionali, altrove variabili, con brezze sulla costa, nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso; a partire dalle ore centrali parziali annuvolamenti sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura nord-orientale.

Precipitazioni: Assenti in pianura ed inizialmente anche in montagna, dove, però, a partire dalle ore centrali ci sarà una probabilità medio-bassa (52-50%) di locali piovaschi.

Temperature: Prevalentemente in aumento, salvo locale lieve diminuzione delle minime sulla pianura sud-orientale.

Venti: Deboli variabili; a regime di brezza lungo la costa, sulla fascia pedemontana e nelle valli.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Sabato 6 tratti di sereno, anche ampi in pianura, soprattutto nella prima metà della giornata, alternati ad annuvolamenti, più consistenti sulle zone montane a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni: Tra la tarda mattina e il pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) sulle zone montane, bassa (5-25%) su quelle pedemontane e sulla pianura nord-orientale di locali rovesci od occasionali temporali; per il resto del tempo e sulle restanti zone assenti.

Temperature: Stazionarie o in locale variazione, salvo ulteriore aumento delle minime sulle zone pianeggianti.

Venti: In quota deboli dai quadranti occidentali; altrove deboli variabili, a regime di brezza lungo la costa, sulle zone pedemontane e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Domenica 7 tempo variabile con maggiori tratti di sereno sulla pianura meridionale e lungo la costa, alternati ad annuvolamenti più frequenti e consistenti sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura interna, dove saranno associati a precipitazioni sparse, con rovesci o locali temporali. Temperature minime in aumento in pianura, massime pressoché stazionarie.

Lunedì 8 annuvolamenti irregolari, più frequenti sui monti e sulla pianura interna, alternati a schiarite più ampie sulla pianura meridionale e in prossimità della costa. Precipitazioni, con rovesci e temporali saranno più probabili in montagna e sulla pianura settentrionale, meno probabili e più sporadiche altrove. Temperature minime in locale aumento, massime in diminuzione.