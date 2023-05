Previsioni Meteo Veneto: cedimento della pressione del weekend, poi martedì fase perturbata

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale manterrà fino a sabato il tempo in prevalenza soleggiato; in montagna sarà tuttavia possibile dell’instabilità termo-convettiva nelle ore pomeridiane. Tra domenica e lunedì un lieve cedimento della pressione consentirà il passaggio di masse d’aria più umide che daranno luogo a degli annuvolamenti e a qualche precipitazione specie sulle zone montane e pedemontane. Martedì: temporanea rimonta anticiclonica, prima dell’arrivo di una saccatura atlantica, responsabile di una fase perturbata a partire dal pomeriggio/sera“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura nord-orientale. Possibili locali piovaschi o rovesci in montagna. Temperature in aumento fino a valori un po’ superiori alla media del periodo. Venti a regime di brezza nelle valli, lungo la costa e sulla fascia pedemontana.

Domani sereno o a tratti velato, con aumento della nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: In prevalenza assenti; solo tra la tarda mattina e il pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) sulle zone montane, al più bassa (5-25%) su quelle pedemontane, di locali rovesci od occasionali temporali.

Temperature: Senza notevoli variazioni, salvo locali aumenti in pianura.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati, dai quadranti occidentali; altrove deboli variabili, con brezze lungo la costa, sulle zone pedemontane e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Domenica 7 fino al mattino sereno o poco nuvoloso per velature; in seguito nuvolosità irregolare in aumento a partire dalle zone montane e in estensione entro sera al resto della regione.

Precipitazioni: Probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura interna di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale; altrove fenomeni in prevalenza assenti, salvo bassa (5-25%) probabilità di locali precipitazioni in serata.

Temperature: In pianura minime in aumento, massime pressoché stazionarie; in montagna senza notevoli variazioni o in calo nei valori massimi.

Venti: In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali; altrove deboli variabili, con brezze sul litorale. Possibili raffiche in occasione dei temporali

Mare: Calmo o quasi calmo.

Lunedì 8 tempo variabile, a tratti instabile con annuvolamenti irregolari e precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti sui monti e sulla pianura interna; sulla pianura meridionale e in prossimità della costa ci sarà spazio per maggiori schiarite e le precipitazioni saranno meno probabili e più localizzate. Temperature massime in calo, minime in locale variazione.

Martedì 9 nella prima metà della giornata parzialmente soleggiato; nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni a partire dalle zone montane e dalla pianura occidentale. Temperature minime stazionarie o in locale diminuzione, massime in rialzo.