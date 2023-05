Previsioni Meteo Veneto: forte maltempo da domani sera

MeteoWeb

“Nel corso della giornata di lunedì un minimo depressionario andrà a chiudersi sul Mediterraneo meridionale dando spazio all’ingresso di un temporaneo cuneo di alta pressione fino a buona parte di martedì, portando condizioni di variabilità. In seguito si approfondirà una nuova saccatura in ingresso da ovest, che tenderà a permanere sul Mediterraneo occidentale fino a venerdì. Dalla serata di martedì e per buona parte di mercoledì, sulla regione si avranno quindi condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse; da giovedì fenomeni più discontinui. Da mercoledì si avrà inoltre un marcato calo delle temperature massime“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza nuvoloso, salvo possibili parziali schiarite sui settori meridionali. Probabilità di precipitazioni in nuovo aumento sulle zone montane e pedemontane, con frequenti rovesci e temporali; in pianura, sulle zone interne, saranno possibili fenomeni ma a carattere più locale; generalmente assenti altrove. Entro sera attenuazione e successivo esaurimento delle precipitazioni. Temperature massime in calo. Rinforzi moderati/tesi da nordest sulle zone orientali; in montagna venti deboli di direzione variabile.

Domani al mattino nuvolosità irregolare alternata a schiarite; in seguito tendenza ad aumento della nuvolosità, specie in serata.

Precipitazioni: Dalla tarda mattinata probabili precipitazioni sulle Dolomiti, sulle Prealpi meno probabili; assenti in pianura. Dalla sera probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) di precipitazioni diffuse sui settori montani, pedemontani centro-occidentali e sulla pianura ad ovest/sud-ovest.

Temperature: Valori senza notevoli variazioni o in locale diminuzione; massime in calo sulle zone montane.

Venti: In pianura deboli, a tratti moderati, dai quadranti orientali. In quota deboli da nord-ovest, poi moderati, in rotazione da sud-ovest nel pomeriggio-sera.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Mercoledì 10 tempo perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto salvo parziale attenuazione della nuvolosità in serata verso ovest.

Precipitazioni: Diffuse per buona parte della giornata (probabilità alta 75-100%), con locali rovesci; limite della neve in abbassamento, fino a 1800-2000 metri. Dal tardo pomeriggio/sera probabile diradamento delle precipitazioni sui settori sud-occidentali.

Temperature: In diminuzione, anche marcata nei valori massimi.

Venti: Ingresso di venti moderati da nordest in pianura, fino a tesi sulle zone orientali. In quota deboli in rotazione da nord a sud-ovest ed in intensificazione a moderati alla sera.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 11 in prevalenza nuvoloso, salvo maggiore probabilità di schiarite sui settori occidentali della pianura, durante le ore centrali. Nella notte fino a parte della mattinata precipitazioni sui settori nord-orientali, generalmente assenti altrove. In seguito tendenza a generale aumento della probabilità di precipitazioni sparse sui settori occidentali, mentre tenderanno ad essere assenti o al più locali altrove. Limite della neve introno ai 1800/2000 m. Temperature minime senza notevoli variazioni o localmente in ulteriore diminuzione, massime stazionarie o in locale aumento. Venti moderati/tesi da nord-est sulla pianura orientale e sulla costa. In quota deboli/moderati dai quadranti orientali.

Venerdì 12 permangono condizioni di tempo variabile/instabile, con cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni inizialmente assenti, poi, nel corso della mattinata tendenza ad aumento della probabilità di precipitazioni a partire dalla pianura meridionale, in progressiva estensione al resto della regione. Saranno probabili locali rovesci e temporali. Temperature senza notevoli variazioni.