Previsioni Meteo Veneto, ancora maltempo e instabilità: il bollettino fino al 31 maggio

Il Dipartimento per la Sicurezza del Territorio dell’ARPAV – Servizio Meteorologico della Regione Veneto, ha diffuso oggi il nuovo bollettino con le previsioni meteo per la Regione. Di seguito tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni.

Meteo Veneto, evoluzione generale

Fino a lunedì circolazione anticiclonica, seppur non sviluppata nettamente e costantemente a tutte le quote, tanto da permetterà una certa instabilità sulle zone montane. Sulla regione sono attese giornate serene o poco nuvolose in pianura, mentre sulle zone montane rimarrà una certa instabilità nelle ore centrali della giornata, con nubi irregolari associate a locali precipitazioni. Le temperature non subiranno grosse variazioni sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni Meteo Veneto per il pomeriggio/sera di oggi, sabato 27 maggio

In pianura cielo sereno o poco nuvoloso, sulle zone montane e pedemontane sviluppo di nubi irregolari, a tratti anche consistenti, con probabilità in aumento di locali precipitazioni (probabilità medio-alta 50-75%) a prevalente carattere di rovescio o temporale; non escluso qualche locale fenomeno anche sulle zone pedemontane; assenti altrove. Temperature massime stazionarie o localmente in lieve flessione. Venti in pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati sulle zone costiere; in quota deboli da nord-est.

Previsioni Meteo Veneto per domani, domenica 28 maggio

Cielo: In pianura sereno o poco nuvoloso, sulle zone montane saranno presenti nubi irregolari, più sviluppate nelle ore centrali, alternate a schiarite.

Precipitazioni: Sulle zone montane dalla tarda mattinata e fino a parte del pomeriggio, aumento della probabilità di rovesci o temporali da locali a sparsi (probabilità medio-alta 50-75%).

Temperature: Senza notevoli variazioni, salvo lieve flessione dei valori massimi in montagna.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati sulle zone costiere; in quota deboli dai quadranti settentrionali.

Mare: Calmo o al più poco mosso.

Previsioni Meteo Veneto per lunedì 29 maggio

Cielo: Nubi irregolari sulle zone montane, specie occidentali, e sulla pianura più interna, altrove sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Sulle zone montane, specie su quelle più occidentali e sulla pianura più interna, dalla tarda mattinata e fino a parte del pomeriggio, aumento della probabilità di rovesci o temporali da locali a sparsi (probabilità medio-alta 50-75%). Esaurimento delle precipitazioni in seguito.

Temperature: Senza variazioni di rilievo, salvo locali lievi aumenti dei valori massimi in pianura.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati, con probabili rinforzi in serata sulla costa. In quota deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mare: Da calmo a poco mosso in serata.

Previsioni Meteo Veneto per martedì 30 maggio

Nuvolosità irregolare su zone montane e interne della pianura, altrove sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sulle zone montane, in particolare su quelle occidentali, probabilità in aumento di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale; assenti altrove. Temperature senza notevoli variazioni.

Previsioni Meteo Veneto per mercoledì 31 maggio

Nubi irregolari su zone montane e interne della pianura, altrove sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in lieve flessione. In pianura venti dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati.

DATI METEO di Venerdi 26

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 11 -0 15 15 17 13 12 T max(°C) 26 0 29 28 26 29 28 Prec (mm) 14 22 0 0 1 0 0

DATI METEO di Sabato 27

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 15 17 17 16 17 16 17 T h12(°C) 23 24 24 25 24 25 25