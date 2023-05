Previsioni Meteo Veneto, confermato il forte maltempo della prossima settimana

MeteoWeb

Il Dipartimento per la Sicurezza del Territorio dell’ARPAV – Servizio Meteorologico della Regione Veneto, ha diffuso oggi il nuovo bollettino con le previsioni meteo per la Regione. Di seguito tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni.

Meteo Veneto, evoluzione generale

Un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale manterrà fino a sabato il tempo in prevalenza soleggiato; in montagna sarà possibile modesta instabilità nelle ore pomeridiane. Tra domenica e lunedì un lieve cedimento della pressione consentirà il passaggio di masse d’aria più umide con maggiore nuvolosità e a qualche precipitazione specie sulle zone montane e pedemontane; tempo un po’ più stabile nella giornata di martedì, prima dell’arrivo di una saccatura atlantica, che porterà una fase perturbata mercoledì.

Previsioni Meteo Veneto per il pomeriggio/sera di oggi, sabato 6 maggio

Inizialmente sereno o poco nuvoloso, a tratti velato in pianura; nel pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme sulle zone montane e pedemontane. Probabilità di locali rovesci od occasionali temporali media sulle zone montane, e bassa su quelle pedemontane. Temperature diurne senza notevoli variazioni, circa 2-4 gradi sopra le medie del periodo.

Previsioni Meteo Veneto per domani, domenica 7 maggio

Cielo: Fino al mattino sereno o poco nuvoloso per velature; in seguito nuvolosità irregolare in aumento sulle zone montane e qualche annuvolamento in più anche sul resto della regione specie verso sera.

Precipitazioni: Probabilità in aumento nel pomeriggio fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura settentrionale di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale; altrove fenomeni in prevalenza assenti.

Temperature: In pianura minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo; in montagna senza notevoli variazioni.

Venti: In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali; altrove deboli variabili, con brezze sul litorale.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Previsioni Meteo Veneto per lunedì 8 maggio

Cielo: Tempo variabile, a tratti instabile, con annuvolamenti irregolari più diffusi in montagna; sulla pianura meridionale, orientale e zone costiere ci sarà spazio per maggiori schiarite specie dal pomeriggio.

Precipitazioni: Probabilità fino al 50/70%, di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, sui monti e sulla pedemontana, specie nelle ore centrali e pomeridiane; probabilità più contenuta, 30-50%, sulla pianura centro-settentrionale e occidentale, e 20-30% per fenomeni più locali sulle zone centro-meridionali della pianura e sulle zone costiere.

Temperature: Massime in contenuto calo; minime stabili in montagna, in contenuto aumento in pianura.

Venti: In pianura deboli orientali, con rinforzi moderati/tesi da nordest dal pomeriggio sulle zone orientali. In montagna deboli variabili, fino a moderati da nord dal pomeriggio.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Previsioni Meteo Veneto per martedì 9 maggio

Nella prima metà della giornata parzialmente soleggiato con transito di nubi medio-alte e annuvolamenti in montagna, dove sarà possibile qualche locale piovasco o rovescio; nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità e precipitazioni via via più probabili verso sera a partire dalle zone montane e dalla pianura occidentale. Temperature minime stazionarie o in locale diminuzione, massime stazionarie in pianura in rialzo in montagna. Venti deboli-moderati orientali in pianura, in rinforzo a moderati-tesi da sudovest in quota.

Previsioni Meteo Veneto per mercoledì 10 maggio

Tempo instabile/perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto; precipitazioni diffuse, in prevalenza moderate, con locali rinforzi a carattere di rovescio. Temperature in calo, anche sensibile nei valori massimi. Ingresso di venti moderati da nordest in pianura, fino a tesi sulle zone orientali.

DATI METEO di Venerdi 5

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 8 10 9 10 12 10 10 T max(°C) 24 24 25 26 22 25 25 Prec (mm) 0 0 0 0 0 0 0

DATI METEO di Sabato 6

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 11 10 11 12 12 11 11 T h12(°C) 22 22 23 23 21 24 24